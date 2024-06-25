İngiltere'de facianın eşiğinden 25 saniyeyle dönüldü! Raylara düşen çocuk böyle kurtarıldı

25 Haziran 2024 12:49 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 13:03

Ameliyathanede şoke eden olay: Anesteziden uyandı ve kendi böbrek nakline tanıklık etti

Ameliyathanede şoke eden olay: Anesteziden uyandı ve kendi böbrek nakline tanıklık etti

İngiltere'de geçtiğimiz ay yaşanan olayın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Nottinghamshire bölgesindeki Newark Northgate tren istasyonunda 3 yaşındaki bir çocuk, raylara düştü. Annesi olduğu tahmin edilen kişi, çocuğu tutmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Raylara düşerek kafasını da vuran çocuğu, istasyonda bulunan bir adam kurtardı. Raylara inerek, çocuğu kucağına alıp perona bırakan adam, hem kendisini hem de çocuğu, trenin gelişine 25 saniye kala kurtardı.

GÖRÜNTÜLER BİLGİLENDİRME İÇİN YAYIMLANDI

Londra Kuzey Doğu Demiryolu (LNER) tarafından yapılan açıklamada, olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin istasyonlarda güvenliğin önemine dikkat çekmek ve müşterileri gerektiğinde yardım istemeye teşvik etmek için bilgilendirme amacıyla yayınlandığı belirtildi.