İngiltere'de facianın eşiğinden 25 saniyeyle dönüldü! Raylara düşen çocuk böyle kurtarıldı
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Haziran 2024 12:49 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 13:03
İngiltere'de bir tren istasyonunda facianın eşiğinden sadece 25 saniye ile dönüldü. 3 yaşındaki çocuk, raylara düştü, bir adam imdadına yetişti.
İngiltere'de geçtiğimiz ay yaşanan olayın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Nottinghamshire bölgesindeki Newark Northgate tren istasyonunda 3 yaşındaki bir çocuk, raylara düştü. Annesi olduğu tahmin edilen kişi, çocuğu tutmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Raylara düşerek kafasını da vuran çocuğu, istasyonda bulunan bir adam kurtardı. Raylara inerek, çocuğu kucağına alıp perona bırakan adam, hem kendisini hem de çocuğu, trenin gelişine 25 saniye kala kurtardı.
GÖRÜNTÜLER BİLGİLENDİRME İÇİN YAYIMLANDI
Londra Kuzey Doğu Demiryolu (LNER) tarafından yapılan açıklamada, olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin istasyonlarda güvenliğin önemine dikkat çekmek ve müşterileri gerektiğinde yardım istemeye teşvik etmek için bilgilendirme amacıyla yayınlandığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı