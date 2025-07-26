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 | Ali Osman Polat

İngiltere’de Filistin çıkışı!

İngiltere’de 221 parlamenter, Başbakan Keir Starmer’a açık mektup yazarak Filistin Devleti’nin tanınmasını talep etti. Gazze’deki krizin gölgesinde, bu çağrı uluslararası arenada yankı uyandırdı.

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İngiltere’de Filistin çıkışı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 03:17
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 03:29

’de siyasi yelpazenin her köşesinden 221 parlamenter, bir araya gelerek Başbakan Keir Starmer ve Dışişleri Bakanı David Lammy’e çarpıcı bir mektup gönderdi. ’in ’ye yönelik aralıksız saldırıları ve ablukasının açlık krizini derinleştirdiği bir dönemde, mektupta Devleti’nin tanınması için acil adım atılması istendi. Parlamenterler, 28-29 Temmuz’daki New York’taki Konferansı’nı işaret ederek, İngiltere’nin iki devletli çözüm taahhüdünü hayata geçirmesini beklediklerini vurguladı.

İngiltere’de Filistin çıkışı!

BALFOUR’UN GÖLGESİNDE GÜÇLÜ MESAJ

Mektupta, İngiltere’nin Filistin’i tanımasının tarihsel bağlar nedeniyle büyük bir anlam taşıyacağı belirtildi. “Balfour Deklarasyonu’nun yazarı ve mandater güç olarak, Filistin’i tanımak güçlü bir mesaj olur” ifadeleriyle, İngiltere’nin 1980’lerden beri desteklediği iki devletli çözüme vurgu yapıldı. Parlamenterler, bu adımın sadece sembolik değil, için somut bir başlangıç olacağının altını çizdi.

İngiltere’de Filistin çıkışı!

STARMER’DAN BARIŞ İÇİN YOL HARİTASI

Başbakan Keir Starmer, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Filistin’in tanınmasının barış sürecinin bir parçası olduğunu belirtti. “Bölgede kalıcı barış için çalışıyorum. Ateşkes ve iki devletli çözüm, Filistinliler ve İsrailliler için güvenliği sağlayacak bir yol haritasının parçası olmalı” dedi. Starmer’ın bu çıkışı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Filistin’i tanıyacaklarını açıklamasından bir gün sonra gelmesiyle dikkat çekti.

DÜNYANIN GÖZÜ NEW YORK’TA

Parlamenterlerin mektubu, New York’ta düzenlenecek Uluslararası Filistin Konferansı öncesi İngiltere’ye net bir çağrı oldu. Gazze’deki insanlık dramına dikkat çeken mektup, dünya kamuoyunda büyüyen öfkeyi yansıtıyor. İngiltere’nin BM Güvenlik Konseyi’ndeki rolüyle atacağı adımlar, küresel barış çabalarında belirleyici olabilir.

ETİKETLER
#Politika
#İngiltere
#gazze
#İsrail
#filistin
#barış
#bm
#İki Devletli Çözüm
#Dünya
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