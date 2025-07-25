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 | Berkay Alptekin

İngiltere'de kan donduran cinayet! Yenidoğan bebeğini hastanede vahşice öldürdü

İngiltere'de yenidoğan bebeğini vahşice öldüren adam cinayetten suçlu bulundu. Yenidoğan bebeğine hastanede günlerce işkence ettikten sonra kafatasını kırarak öldürdüğünü belirtti.

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İngiltere'de kan donduran cinayet! Yenidoğan bebeğini hastanede vahşice öldürdü
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 17:26

ABD'de Mart 2024'te yaşanan kan donduran bir cinayetin detayları, fail Daniel Gunter için "kasten öldürme" kararı verildiğinde mahkemede günyüzüne çıktı. Brendon Staddon adlı bebek, 33 haftalıkken prematüre olarak doğmuş ve 27 yaşındaki babası Gunter tarafından 'nin güneyindeki bir hastanenin yenidoğan servisinde öldürüldüğünde sadece iki haftalıktı.

Brendon'un annesi olan 21 yaşındaki Sophie Staddon "çocuk ölümüne neden olma" veya "buna izin verme" suçlamasından beraat ederken, Brendon'un öldüğü gün kafatasının, boynunun, çenesinin, bacaklarının ve bileklerinin kırık olduğu, ayrıca diğer yaralanmaların da olduğu öğrenildi.

İngiltere'de kan donduran cinayet! Yenidoğan bebeğini hastanede vahşice öldürdü

SÜREKLİ İŞKENCE ETTİ

Bristol Crown Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Brendon'un cinayetiyle ilgili soruşturmada, sağlık personelinin Gunter hakkında bildirdiği uyarılar ele alındı.

Personel mahkemeye, Gunter'ın birkaç günlük bebeğe sert davrandığı ve personelin talimatlarını dikkate almadan onu sık sık kuvözden çıkardığını söyledi. Hatta bir keresinde Gunter'ın bebeğin burun tüpünü çıkardığından şüphelendiklerini anlattı.

İngiltere'de kan donduran cinayet! Yenidoğan bebeğini hastanede vahşice öldürdü

BEBEK ÖLÜRKEN SİGARA İÇTİLER

5 Mart 2024 sabahı, Sophie Staddon hemşirelere Brendon'un teninin "soğuk" olduğu için kontrol edilmesi gerektiğini söylediğinde hemşireler alarma geçerek bebeğin ağır yaralarını fark etti.

Doktorlar Brendon'a acil müdahale ederek bebeği hayata döndürmeye çalışırken, Gunter ve Staddon'ın odayı terk ederek dışarıda sigara içmeye gittikleri ileri sürüldü.

İngiltere'de kan donduran cinayet! Yenidoğan bebeğini hastanede vahşice öldürdü
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ETİKETLER
#İngiltere
#hastane
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#Bebeklere İhaneti
#Güney İngiltere
#Dünya
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