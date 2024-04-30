İngiltere'de kılıçlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

30 Nisan 2024 14:34 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 17:08

Pakistan'da hedef yine gümrük görevlileri! Silahlı saldırıda ölü ve yaralılar var

Pakistan'da hedef yine gümrük görevlileri! Silahlı saldırıda ölü ve yaralılar var

İngiltere’nin başkenti Londra’da kılıçlı saldırı paniği yaşandı. Metropolitan polisi tarafından yapılan açıklamada, Hainault’da yerel saatle 07.00 sıralarında bir aracın eve daldığı ve çevredekilerin bıçaklanarak yaralandığı belirtildi.

Londra Ambulans Servisi’nden yapılan açıklamada, olayda 2’si polis olmak üzere en az 5 kişinin yaralandığı, olay yerinde müdahale edilen yaralıların sonrasında hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

TERÖRLE BAĞLANTISI YOK

Polis açıklamasında, 36 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığı, ön incelemeye göre saldırının terörle bağlantısı olduğuna yönelik bir kanıt bulunmadığı ifade edildi.

RİSHİ SUNAK'TAN MÜDAHALE EKİPLERİNE TEBRİK

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıya müdahale eden ekipleri cesaretinden dolayı tebrik etti. İçişleri Bakanı James Cleverly ise olayla ilgili bilgilendirildiğini ifade ederek, acil müdahale ekiplerine teşekkür etti.

BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki Hainault'da kılıçlı saldırganın düzenlediği saldırıda yaralanan 5 kişiden biri hayatını kaybetti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki erkek çocuğunun öldüğü, yaralanan diğer 2 kişi ile 2 polisin tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.