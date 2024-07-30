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İngiltere'de kimyasal saldırı paniği: İnsanlar hortumla yıkanıp hastaneye kaldırıldı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
30 Temmuz 2024 12:44 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 12:52
İngiltere&#039;de kimyasal saldırı paniği: İnsanlar hortumla yıkanıp hastaneye kaldırıldı

İngiltere'nin Bath şehrinde kimyasal saldırı paniği yaşandı. İnsanlar, bir kişinin yanlarına çantayla yaklaştıktan sonra hastalandıklarını anlattılar. Saldırıya maruz kaldığı düşünülen kişiler, hortumla yıkanıp hastaneye kaldırıldı.

İngiltere'nin Bath şehrinin Stall Caddesi'nde bir kişinin kimyasal saldırıda bulunduğu iddia edildi. Caddedeki insanlar, bir kişinin elindeki çantayla yanlarına yaklaşmasının ardından 'kendilerini iyi hissetmediklerini' söylemeye başladılar. Bu durum olası bir kimyasal saldırı korkusunu tetikledi ve büyük bir operasyon başladı. 

İngiltere'de kimyasal saldırı paniği: İnsanlar hortumla yıkanıp hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

İNSANLARI HORTUMLA YIKADILAR

Bir görgü tanığı, olay yerinde bazı kişilerin tedavi edildiğini anlattı:

"Bir kadını mavi branda örtülerinin altına alıp hortumla yıkadılar. Büyük turuncu bir elbiseyle vücudunu örterek dışarı çıktığına göre, kendisine kıyafetlerini çıkarması söylenmiş olmalı. Daha sonra tam koruyucu giysi ve solunum cihazı giymiş bir sağlık görevlisinin eşliğinde ambulansa götürüldü."

İngiltere'de kimyasal saldırı paniği: İnsanlar hortumla yıkanıp hastaneye kaldırıldı - 2. Resim

''BİR KADIN ELİNDE ÇANTAYLA YAKLAŞTI...''

Olay yerine çok sayıda polis aracı ve ambulans geldiği aktarılırken polis sözcüsü konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Acil servisler Bath'daki bir olaya müdahale ediyor. Saat 14.30 civarında bir kadın elinde çantayla Stall Caddesi'nde insanlara yaklaştı, bu durum bazı kişilerin kendilerini iyi hissetmemesine yol açtı. Önlem olarak, acil durum personeli koruyucu giysiler giyiyor.''

İngiltere'de kimyasal saldırı paniği: İnsanlar hortumla yıkanıp hastaneye kaldırıldı - 3. Resim

"Olay yerinde SWAST (Güney Batı Ambulans Vakfı) ve Avon İtfaiye ve Kurtarma Servisi ile birlikte çalışıyoruz ve bu tür olaylara müdahale etmek için iyi prova edilmiş planlarımız var."

İngiltere'de kimyasal saldırı paniği: İnsanlar hortumla yıkanıp hastaneye kaldırıldı - 4. Resim

Hastaneye kaldırılan 2 kişinin nefes almada zorluk ve gözlerde kaşıntı şikayetleri olduğu belirtildi. 

İngiltere'de kimyasal saldırı paniği: İnsanlar hortumla yıkanıp hastaneye kaldırıldı - 5. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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