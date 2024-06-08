İngiltere'de Kraliyet Ailesi'nin etkisi! Kral Charles'in doğum günü olan 15 Haziran Resmi tatil ilan edildi

08 Haziran 2024 14:32 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 16:19

İngiltere'nin Londra meydanında 3. Charles için hareketlilik başladı. Normalde 14 Kasım 1948 yılında doğan 3. Kral Charles'in resmi doğum günü 15 Haziran resmi tatil olarak ilan edildi. Kraliyet'in bu adımı merak konusu olurken Londra sokaklarında kostüm provaları yapıldı.

KRAL CHARLES'İN DOĞUM GÜNÜ OLAN 15 HAZİRAN RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ

75'inci yaşını 15 Kasım 2023 yılında kutlayan Kral Charles, bu kez resmi olan doğum günü ilan ettirdi. Elizabeth'in ölümünden 8 ay sonra taç giyen Charles, monarşi yönetim karşıtı basının odağında oldu.

Aile içinde ise Prens Harry ve Maghan Markle'den dolayı yaşanan krizlere rağmen Kraliyet, resmi tatillerinden vazgeçmedi.

Yaklaşım 10 milyon dolarlık bir harcama yapan Kraliyet ailesi, parayı hazineden aldığı iddia edildi. Kral Charles için yapılan hazırlıklara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.