Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İngiltere'de menenjit salgını alarmı: 2 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de Kent Üniversitesi'nde ortaya çıkan menenjit salgını ülkeyi alarma geçirdi. Salgın nedeniyle 2 genç hayatını kaybederken, 11 kişinin de tedavi altında olduğu öğrenildi.

İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarındaki Canterbury bölgesinde bulunan Kent Üniversitesi'nde menenjit salgını çok sayıda kişiyi hastanelik etti.

İngiltere'nin Canterbury bölgesindeki Kent Üniversitesi'nde yaşanan menenjit salgını nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti ve 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybeden 2 kişinin de 18-21 yaşları arasında olduğu ve bunlardan birinin üniversite öğrencisi olduğu doğrulandı.
Hastaneye kaldırılanların çoğunun 18-21 yaşları arasında olduğu ve Kent Üniversitesi öğrencileri olduğu ifade edildi.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), salgınla ilgili olarak aralarında öğrenciler, üniversite personeli ve ailelerin de bulunduğu 30 binden fazla kişiyle iletişime geçti.
Salgının çıkış kaynağının, hastalanan bazı kişilerin katıldığı Canterbury'deki bir sosyal etkinlik olabileceği değerlendiriliyor.
Menenjit belirtileri arasında yüksek ateş, kusma ve şiddetlenen baş ağrısı yer alıyor; hastalığın hayati risk taşıyan sepise yol açabileceği belirtildi.
ÖLENLER VE TEDAVİSİ SÜRENLER VAR

İngiliz basını, Canterbury bölgesinde menenjit salgını nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin de hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Hastaneye kaldırılanların çoğunun 18-21 yaşları arasında olduğu ve Kent Üniversitesi öğrencileri olduğu ifade edildi. Hayatını kaybeden 2 kişinin de 18-21 yaşları arasında olduğu, bunlardan birinin üniversite öğrencisi olduğunun doğrulandığı kaydedildi.

30 BİNDEN FAZLA KİŞİYLE İLETİŞİME GEÇİLDİ

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın (UKHSA), salgın nedeniyle aralarında öğrenciler, üniversite personeli ve ailelerin de bulunduğu 30 binden fazla kişiyle iletişime geçerek durum hakkında bilgilendirme yaptığı aktarıldı.

UKHSA uzmanlarının, yakın temaslıları belirlemek amacıyla hastalığa yakalanan kişilerle görüşmeler yaptığı bildirildi.

UKHSA Sözcüsü de salgın sonrası Canterbury bölgesindeki bazı öğrencilere antibiyotik sağlandığını, ancak hastalığın spesifik türünün henüz belirlenemediğini açıkladı.

SALGININ ÇIKIŞ KAYNAĞI

İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye göre salgının, hastalanan bazı kişilerin katıldığı Canterbury'deki bir sosyal etkinlikle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

MENENJİT BELİRTİLERİ NELER?

Menenjitin başlıca belirtilerinin; yüksek ateş, kusma ve giderek şiddetlenen baş ağrısı olduğu, ayrıca hayati risk taşıyan sepsise yol açabildiği ifade edildi.

Menenjit ve sepsis belirtileri görülen kişilere en yakın acil servise başvurmaları ya da 999 acil hattını aramaları çağrısı yapıldı.

UKHSA Güneydoğu Bölgesi Başkan Yardımcısı Trish Mannes, menenjit belirtilerinin bazen soğuk algınlığı, grip ya da alkol sonrası rahatsızlık gibi diğer hastalıklarla kolaylıkla karıştırılabildiğini belirtti.

Mannes, öğrencilerin ve personelin yeni vakalar konusunda endişe duymasının anlaşılabilir olduğunu dile getirerek, "Ancak, vakalarla yakın temaslı kişilere tedbir amacıyla antibiyotik verildiğini hatırlatarak onları rahatlatmak isteriz." dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

MENENJİT HASTALIĞI NEDİR?
Menenjit hastalığı; virüs, bakteri, mantar veya parazit kaynaklı beyni ve omuriliği saran meninks adı verilen koruyucu zarların iltihaplanmasıdır. Sağırlık, epilepsi gibi nörolojik sorunlar, zeka geriliği, öğrenme güçlüğü ve hatta ölüme neden olabilecek ciddi bir hastalıktır. En sık görülen belirtileri; ense sertliği, bulantı, ateş, baş ağrısı gibi durumlardır. Bebek veya çocukları olduğu kadar yetişkinleri de etkileyebilir. Menenjitten korunmanın en önemli yöntemi virüs ve bakterilere karşı aşı yaptırmaktır.
