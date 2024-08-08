İngiltere'de sağlık skandalı! 4 yıl randevu alamadı: En sonunda dişini penseyle çekti

08 Ağustos 2024 10:56 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 11:18

İngiltere sağlık alanında şaşırtan bir ilke imza attı! Zayıflama ilaçlarını kalp hastalarına da önerdi

İngiltere sağlık alanında şaşırtan bir ilke imza attı! Zayıflama ilaçlarını kalp hastalarına da önerdi

Günde 11 dakika ile 10 erken ölümden biri önlenebilir! İngiltere'deki araştırma ortaya çıkardı

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İngiltere'de koronavirüs salgınıyla patlak veren sağlık sistemi çökmüş durumda.

Aşılamayla azalan vakalara rağmen bazı sağlık ihtiyaçları güçlükle hazırlanıyor.

Diş kliniklerine en erken 3 yıl sonraya randevu verilebilirken, yayınlanan rapora göre ameliyat bekleme listelerinde de binlerce kişi bulunuyor.

GÖRENLER İNANAMADI

İngiltere'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

60 yaşındaki Barry Pickup, 4 yıl boyunca diş hekimi randevusu bekledi.

4 YIL BOYUNCA RANDEVU BEKLEDİ

Pickup, bir türlü alamadığı randevu sonrası ağrıyan azı dişini pense ve çekiç kullanarak çekti.

PENSE VE ÇEKİÇLE KENDİ DİŞİNİ ÇEKTİ

Ağzını uyuşturmak için bol miktarda viski içtiğini belirten Pickup, diş çekimini "çığlıklar içinde" tamamladığını ifade etti.

"BAŞKA ÇAREM KALMADI, ÖZEL KLİNİK 400 STERLİN İSTEDİ"

The Sun'ın aktardığına göre eski bir sağlık çalışanı olduğunu belirten adam şunları söyledi:

"4 yıl boyunca bekledikten sonra başka çarem kalmamıştı. Randevu için yaşadığım yere çok uzak olan sağlık merkezlerinde randevular verildi ve o randevuları bile yıllarca bekledim.

Özel bir klinikte çekim karşılığında 400 sterlin istendi, bunu ödeyecek maddi gücüm yoktu.

25 yıl boyunca NHS'de (Ulusal Sağlık Servisi) çalıştım. Özel muamele görmem gerektiğini söylemiyorum ama ihtiyacımız olduğunda yardım alabilmemiz gerektiğini söylüyorum" diye konuştu.