İngiltere'de seçim sonuçları açıklandı! Yeni Başbakan İşçi Partisi Lideri Keir Starmer oldu

05 Temmuz 2024 14:51 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 15:08

İngiltere'de seçim sonuçları açıklandı. 14 yıllık sağcı muhafazakar iktidara son verildi. İngiltere'nin yeni Başbakanı İşçi Partisi Lideri Keir Starmer oldu. Starmer, zafer sonrası yaptığı açıklamada ''Başardık'' dedi.

Başbakanlık koltuğunu Starmer'e devreden Rishi Sunak, seçim sonuçlarını 'felaket' olarak yorumladı, yenilginin sorumluluğunu üstlenen Sunak, "Bugün güç, tüm tarafların iyi niyetiyle barışçıl ve düzenli bir şekilde el değiştirecek" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI KEIR STARMER HÜKÜMETİ KURACAK

İngiltere'nin yeni Başbakanı, İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Kral 3. Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Charles, bir araya geldiği Starmer'a hükümeti kurma görevi verdi.

Görüşmede Starmer'ın eşi Victoria Starmer ile Kral Charles'ın özel danışmanı Clive Alderton da yer aldı.

RISHI SUNAK KRAL CHARLES'A İSTİFASINI SUNDU

Kral Charles, Starmer'dan önce ise eski Başbakan Rishi Sunak'la bir araya geldi. Sunak, görüşmede Kral Charles'a istifasını sundu.

Görüşme hakkında Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral Charles'ın istifayı kabul ettiği bildirildi.

İNGİLTERE'DE SEÇİM SONUÇLARI

İngiltere'de dün yapılan seçimler sonrası İşçi Partisi, milletvekili sayısını neredeyse iki kat artırarak 410'un üzerinde milletvekili kazandı.

Parlamentonun seçimle iş başına gelen 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda 2019'da 365 milletvekili bulunan Muhafazakar Parti ise 120 milletvekiline kadar geriledi.