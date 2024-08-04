İngiltere'de sığınmacı karşıtları oteli ateşe verdi: 3 çocuğun öldürülmesi sonrası olaylar durmuyor

04 Ağustos 2024 19:26 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 19:34

Aşırı sağcı gruplar, düzensiz göçmenler, sığınmacılar ve Müslümanlara karşı eylem gerçekleştirdi.

Ülkenin orta bölgelerinde yer alan kentte, aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin (EDL) göçmen ve Müslüman karşıtı eylem çağrısına uyan yüzlerce kişi, sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin tutulduğu otelin önünde bir araya geldi.

Aşırı sağcılar ile polis arasında otel önünde arbede çıktı, eylemciler otele taş ve şişe attı. Bu sırada yaralanan bir polis, meslektaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Sosyal medyadaki görüntülerde, aşırı sağcıların otelin giriş katında camı kırılan bir bölümden binayı ateşe vermeye çalışması yer alıyor.

ATEŞ ATTILAR, DIŞARIYA KAÇMALARINI ENGELLEDİLER

Polis, saldırganları binadan uzaklaştırmakta zorluk yaşadı.

Binaya yangın tüpleri ve sandalyeler atan aşırı sağcılar, bina kapılarına barikat kurarak içerdekilerin çıkmasını engellemeye çalıştı.

Otelde çıkan küçük yangın büyümeden söndürülürken aşırı sağcılar, binaya farklı yerlerden girmek için girişimlerde bulundu.

Middlesbrough kentinde ise yaklaşık 300 aşırı sağcı yürüyüş gerçekleştirdi. Gruba eşlik eden polis araçlarının hareketini engellemeye çalışan aşırı sağcılardan iki kişi gözaltına alındı.

Göstericiler grubu kontrol etmeye çalışan köpekli polislere ve çevik kuvvet ekiplerine şişe ve elektronik sigaralar attı.

Bolton kentinde ise polis, eylemlerin sona ermesi ve yerel saatle 22.00'ye (TSİ 00.00) kadar tekrar toplanılmaması çağrısı yaptı.

Polise tüm kentte eylemleri engelleme, arama yapma ve gözaltı yetkisi verildi.

3 ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ OLAY SONRASI AYAKLANDILAR

Aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin düzenlediği eylemler, Southport kentinde hafta başında yaşanan bir bıçaklı saldırı sonrası şiddetlendi.

Bıçaklı bir saldırganın 3 çocuğu öldürdüğü, 8'i çocuk 10 kişiyi yaraladığı olay sonrası aşırı sağcı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, şüphelinin ülkeye geçen yıl gelen Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiasını yaymıştı.

Polis, şüphelinin Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşında bir erkek olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için Southport'ta eylem düzenlemişti.

Eylemin ardından kentteki camiye saldıran aşırı sağcılar daha sonra ülke genelinde eylemler düzenlemiş, cuma günü de Sunderland kentinde bir karakolu yakmıştı.

Ülkenin farklı kentlerinde dün düzenlenen eylemlerde de aşırı sağcılar polisle ve karşıt görüşlülerle çatışmış, çok sayıda iş yerine saldırmıştı. Dünkü eylemlerde polis, 90'ın üzerinde eylemciyi gözaltına almıştı.

Aşırı sağcılar bugün ve gelecek hafta çok sayıda kentte eylem düzenleyeceğini de açıkladı.