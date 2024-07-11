İngiltere'de Türk vekil Nesil Çalışkan, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

11 Temmuz 2024 10:36 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 10:38

İngiltere'de seçimler geride kaldı, seçilen vekiller Meclis'e gelerek yeminlerini etti. İşçi Partisi’nden Avam Kamarası’na giren Nesil Çalışkan da Kur'an-ı Kerim üzerine el basıp yemin ederek görevine başladı.

NESİL ÇALIŞKAN KİMDİR?

Kuzey Kıbrıs'ta doğan Neslihan Çalışkan, Türk-Kıbrıslı bir ailenin çocuğu olarak Londra'nın Enfield kentinde büyüdü. 2010 yılında Reading Üniversitesi'nden Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesi aldı ve 2012 yılında London School of Economics'ten Siyaset ve İletişim alanında yüksek lisans derecesi elde etti.

2004 YILINDAN İTİBAREN İŞÇİ PARTİSİ İÇİN KAMPANYA YÜRÜTTÜ

2010 ve 2011 yılları arasında Demokrasi ve Kampanyalardan sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Çalışkan, bu dönemde Muhafazakar-Liberal Demokrat koalisyonu tarafından artırılan öğrenim ücretleri ve harcama kesintilerine karşı 2010 Birleşik Krallık öğrenci protestolarına katıldı. Çalışkan, 15 yaşında İşçi Partisi'ne katıldı ve 2004 yılından itibaren her seçimde İşçi Partisi için kampanya yürüttü. 2015 yılının Haziran-Aralık ayları arasında Avam Kamarası'nda Parlamento Araştırmacısı olarak çalıştı ve 2016'dan 2018'e kadar NHS'de görev yaptı.

29 yaşında Enfield Konseyi Lideri seçilen Çalışkan, Mayıs 2023'te İşçi Partisi Yerel Yönetim Birliği (LGA) başkanı olarak seçildi ve Eylül 2023'ten itibaren İşçi Partisi'nin Ulusal Yürütme Komitesi'nde (NEC) yer almaktadır.