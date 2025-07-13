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 | Yusuf Özgür Bülbül

İngiltere'de uçak düştü: Yere çakılarak alev topuna döndü!

Londra Southend Havalimanı’ndan havalanan küçük uçak kısa süre sonra düştü. Hollanda'ya giden küçük uçağın yere çakılmasıyla gökyüzünü kara bir duman bulutu kaplarken, ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 20:45

İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde yer alan Londra Southend Havalimanı’ndan havalanan küçük bir uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü. Ülke basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 16.00 sularında meydana gelen olayda Beech B200 Super King Air tipi uçak, kalkıştan hemen sonra yere çakıldı ve büyük bir patlamayla alev aldı.

HOLLANDA'YA GİDİYORDU

Olayın ardından havalimanı çevresinde yoğun duman bulutu yükseldi. Kazaya müdahale için bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçağın, ’nın Lelystad kentine gitmek üzere havalandığı öğrenildi.

İngiltere'de uçak düştü: Yere çakılarak alev topuna döndü!

ALEVLER İÇİNDE KALDI

Essex Polisi, olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, 12 metre uzunluğunda tek bir uçağın karıştığı ciddi bir olay ihbarı aldıklarını bildirdi.

YERE ÇAKILDI

Açıklamada, olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtilirken, uçakta kaç kişinin bulunduğuna ve can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadığı ifade edildi. Görgü tanıkları, uçağın havalanmasının ardından kontrolden çıkarak yere çakıldığını, ardından yoğun dumanla birlikte yandığını aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın olay yerinde alevler içinde kaldığı görüldü.

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ETİKETLER
#uçak kazası
#hollanda
#Essex
#Londra Southend Havalimanı
#Lelystad
#Dünya
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