İngiltere'de zombi bıçak ve palalar toplatılıyor: Polise teslim etmeyen yandı

19 Ağustos 2024 19:56 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 19:56

Aşırı sağcı hareketlerin yaralamalarında dikkat çeken kesici aletlere sınırlandırma sürüyor. İngiltere'de samuray kılıçı, kelebek bıçak, katar gibi aletlerin yasaklanması sonrası sıra zombi bıçaklara ve palalara geldi. İngiltere İçişleri Bakanlığı teslim edilmesi için son tarihi 23 Eylül olarak açıkladı.

Bir yüzü keskin, diğer yüzü tırtıklı zombi bıçaklar ile tek yüzü keskin, küçük bir kılıç formundaki palaların 24 Eylül'den itibaren bulundurulamayacak.

HAPİS CEZASI GELECEK

Pala ve zombi bıçakların 26 Ağustos-23 Eylül tarihlerinde İngiltere ve Galler'deki karakollara teslim edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, teslim edenlerin hiçbir işleme tabi tutulmayacağı aktarıldı.

Bu bıçakların polis, belediye ve bıçaklı suçlara karşı kurulan derneklerin oluşturacağı teslim kutularına isimsiz şekilde bırakılabileceği vurgulanan açıklamada, 24 Eylül'den sonra pala ve zombi bıçakla yakalananların hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.

Açıklamada, bıçaklarını karakollara bırakmak isteyenlerin öncesinde polisle temasa geçmesi ve tavsiye edilen şekilde bıçakları paketlemesi gerektiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, gelecek dönemde daha fazla bıçak türüne yasak konulacağı, satış kurallarının sertleştirileceği ve bıçaklı suçlara daha fazla cezalar getirileceğine de işaret edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İçişleri Bakanlığında Polisten Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Diana Johnson, "Çok fazla insanın kötü sonuçlar doğurup hayatı olumsuz yönde değiştirecek silahlara erişimi var. Bu tip silahların evimizde ya da sokaklarımızda bulunmasının hiçbir geçerli sebebi yok." ifadelerini kullandı.

Johnson, kararın hükümetin bıçaklı suçları 10 yılda yarı yarıya azaltma planı çerçevesinde alındığını, yakın gelecekte de Ninja kılıçlarının (katana) yasaklanacağını açıkladı.

"Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve daha fazla ölümü engelleyip hayatları kurtarmak için insanlara doğru olanı yapma şansı tanıyoruz." değerlendirmesini yapan Johnson, toplum önderleri ve siyasetçileri bıçaklı suçları azaltmak için işbirliği içinde olmaya çağırdı.

AŞIRI SAĞCI ŞİDDET EYLEMLERİNDE KULLANILMIŞTI

İngiltere'de ocak ayında alınan kararla pala ve zombi bıçaklar yasaklı silahlar listesine alınmıştı. "Dikiş tutmaz" adıyla anılan burgulu bıçaklar ise 2019'da bu listeye girmişti.

Ülkede yasaklı silah bulunduranlar 6 ayla 2 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılıyor. Reşit olmayanlara herhangi bir bıçağı internetten, mağazada ya da elden satanlar ise 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılıyor.

Adalet Bakanlığı, geçen hafta yayımladığı istatistiklerde ise Mart 2023-Mart 2024 arasında 18 bin 572 bıçaklı saldırı suçu işlendiği açıklanmıştı.

Bu suçların 3 bin 206'sını ise 10 ile 17 arasındaki yaş grubundakilerin işlediği belirtilmişti.

Açıklamada işlenen bıçaklı suçların yüzde 71'i bıçak doğrultma ya da bıçak dayama şeklinde gerçekleşirken 18 yaş üstü suçluların, ortalama 7,4 ay hapis cezası aldığı vurgulanmıştı.

Yaşları 10 ila 17 olan suçluların aldığı hapis cezasının ortalaması ise 6,1 ay olarak açıklanmıştı.

İngiltere'de bıçaklı suçlar, Southport kentinde 29 Temmuz'da işlenen ve 3 çocuğun ölümüne, 8'i çocuk 10 kişinin yaralanmasına neden olan olayla yeniden gündeme gelmişti.

Galler doğumlu bir saldırganın gerçekleştirdiği olayın ardından aşırı sağcılar, göçmen ve Müslüman karşıtı şiddet olaylarını başlatmıştı.

Saldırganın daha sonra 17 yaşında, Ruanda asıllı bir Hristiyan olduğu ortaya çıkmıştı.