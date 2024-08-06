İngiltere'deki İslamofobik Avrupa'ya sıçrayabilir! "Protesto değil mültecilere yönelik terör eylemi"

06 Ağustos 2024 16:45 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 17:22

Geçtiğimiz haftalarda İngiltere'nin Southport kasabasında bir kişinin saldırısında 3 kız çocuğu bıçaklanarak öldürülürken 10 kişi de yaralandı. 17 yaşındaki saldırgan gözaltına alındıktan sonra İngiltere'de İslamofobikler sahneye çıktı.

Saldırganın Müslüman bir mülteci olduğu iddialarından sonra ortalık karıştı. Ancak mahkeme olayı aydınlattıktan sonra saldırganın kimliğini açıklayarak saldırganın Müslüman bir Mülteci olmadığını İngiltere vatandaşı olduğunu duyurdu.

İNGİLTERE'DEKİ İSLAMOFOBİK AVRUPA'YA SIÇRAYABİLİR!

Fakat son seçimde 4 milyona yakın oy alan aşırı sağcı Reform UK partisinin lideri Nigel Farage da sosyal medyadan Southport’taki saldırı sonrası “Gerçek bizden saklanıyor” mesajıyla İslam karşıtı olan kişiler sokaklara dökülerek Müslümanların evlerini iş yerlerini yaktı.

23 yıldır İngiltere'de yaşayan İşadamı ve Britanya Müslüman Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Seçgin, korku dolu anları TGRT HABER Youtube İçerik editörü Tuğçenur Batan'a anlattı.

Batan'a bağlanan Seçgin'in en dikkat çeken çıkışı "23 yıldır İngiltere'de yaşıyorum. Bu boyutta bir Müslümanlara yönelik nefret eylemiyle ilk defa karşılaştım" dedi.

" PROTESTO DEĞİL MÜLTECİLERE YÖNELİK TERÖR EYLEMİ"

Seçgin sözlerine şu ifadelerle devam etti:

Müslüman toplumlarına yakın zamanda İngiltere'ye göç etmiş kişilere yönelik bu saldırılar ciddi anlamda tehlikeli bir boyuta yükseliyor. Özellikle Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta Müslüman topluluk oldukça az ve oraya sıçraması sonrası oraya göç eden Müslümanlarda aşırı bir tedirginlik var. Müslümanlar dışarı çıkmaya korkuyor. Olaylar tüm Avrupa'ya dağılabilir. İslamofobiklerin sayısı giderek artıyor ve bu bir protesto değil adeta terör eylemi. Bu konuda İngiltere hükümeti de tetikte. Biz bu olayların arkasında kesinlikle İsrail olduğunu düşünüyoruz. Saldırılar sırasında bir Müslüman ağır yaralandı ve yoğun bakımında. Bu olaylar engellenmezse bu saldırılar devam edecek ve birçok kişi zarar görecek. Müslümanlar adeta dışarı çıkmaya korkuyor. Müslümanları hırsız olarak gösteriyorlar. Tesettürlü Müslüman kadınlar yalnız başlarına dolaşmaya korkuyor. İngiltere polisleri binaları camileri koruyor. Müslümanlar toplu halde geziyor. Ancak eylemler kundaklamaya kadar gitti. Mültecileri Türkleri kötü olarak gösteriyorlar. Olaylar Almanya ve Belçika'ya kadar sıçrama olasılığı var."

İşadamı ve Britanya Müslüman Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Seçgin'in TGRT HABER Youtube İçerik editörü Tuğçenur Batan'a verdiği röportajın tamamı linkte.