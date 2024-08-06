İngiltere'deki olaylara dair Elon Musk'ın 'İç savaş' yorumu tansiyonu yükseltti! Hükümetten sert tepki

06 Ağustos 2024 10:55 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 10:57

Donald Trump alay ettiği Joe Biden'ın durumuna düştü! Eleştiriler yağmur oldu yağdı

Donald Trump alay ettiği Joe Biden'ın durumuna düştü! Eleştiriler yağmur oldu yağdı

İngiltere'de 3 çocuğun öldürüldüğü bıçaklı saldırı, aşırı sağcıları sokağa döktü. Saldırganın göçmen olduğuna dair bir iddianın yayılmasıyla aşırı sağcılar, göçmenleri hedef aldı. İngiltere'deki yetkililer, saldırganın göçmen olmadığını açıklasalar da protestoların önü alınamadı.

Ülkede artan olaylar karşısında Elon Musk'ın yorumu ise gündem oldu. Musk, sosyal medya hesabı X'ten ''İç savaş kaçınılmaz'' yorumunu yaptı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Müslümanları koruduklarını belirttiği mesajına da "Tüm topluluklara saldırılar konusunda endişeli olmanız gerekmiyor mu?" cevabını verdi.

Musk'ın olayları tırmandıracağı düşünülen yorumuna İngiltere Başbakanı Sözcüsü de tepki gösterdi. Sözcü, Bu tür yorumlar yanlış. Ülkede gördüğümüz şey örgütlü ve şiddet içeren haydutluk ve bunların sokaklarımızda ve internette yeri yok" dedi. Sözcü, göçmen karşıtı aşırı sağcıların öncülük ettiği protestoların İngilizleri temsil etmediğini belirterek "Başbakanımız Musk'ın bu görüşlerini paylaşmıyor" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DE NELER OLUYOR?

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki saldırgan, 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Sosyal medyada saldırganın kimliğiyle ilgili yayılan spekülatif haberler sonucu Southport'taki aşırı sağcılar polisle çatışarak Southport Islamic Society Camisi'ne taşlı saldırı düzenledi. Burada polisle de çatışan aşırı sağcılar, çok sayıda polisin yaralanmasına neden olurken polis minibüsünü de ateşe verdi.

Southport'taki olaylar nedeniyle 53 polis ve 3 polis köpeği yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

KAMU KURULUŞLARI ATEŞE VERİLDİ

Aşırı sağcı şiddet olayları, 2 Ağustos'ta ülkenin doğu kıyısındaki Sunderland'e sıçradı. Kentteki "Masjid-e Anwaar-e Madinah" Camisi'nin dışında toplanan aşırı sağcı kalabalık polisle çatıştı. Kalabalık, kentteki polis karakolunu ateşe verirken bazı kamu kuruluşları da yakılmak istendi. Yaşananlar nedeniyle 3 polisin yaralandığı kentte 10 aşırı sağcı gözaltına alındı.

Sunderland'le aynı gün Hartlepool, Liverpool, Glasgow ve Dover'de de aşırı sağcılar, kent meydanlarında ve camilerin önlerinde toplandı.

CAMİLER HEDEF ALINDI

3 Ağustos'ta Bristol, Hull, Blackpool, Stoke-on-Trent ve Blackburn'ün de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 İngiliz kentiyle Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki 4 farklı noktada aşırı sağcılar sokaklara indi. Bu kentlerde göçmenlere ait iş yerleri, camiler, polis araçları ve çevik kuvvet memurlarına saldıran 92 aşırı sağcı gözaltına alındı.

4 Ağustos'ta Weymouth, Middlesbrough ve Rotherham kentlerinde toplanan aşırı sağcılar, yine göçmenleri ve Müslüman toplumu hedef aldı. Rotherham'da düzensiz göçmen ve sığınmacıların tutulduğu otelin önünde bir araya gelen aşırı sağcılar, binaya taş ve sandalye gibi yabancı maddeler attı.

POLİS, TOPLANMAYI YASAKLADI

Bu kentlerde aşırı sağcılar, yer yer karşıt görüşlü gruplar, dini ve ticari yapıları korumaya çalışanlarla da karşı karşıya geldi. Özellikle Hull ve Stoke-on-Trent'te iki aşırı sağcının bıçaklandığı haberi, olayların şiddetlenmesine yol açarken polis, bu haberlerin yalan olduğunu duyurdu.

Blackpool ve Manchester'da eylemlerin sona ermesi çağrısı yapan polis, yeniden toplanmayı da yasakladı.