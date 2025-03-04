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 | Berkay Alptekin

İngiltere'den ABD'ye sert tepki: Donald Trump'ı, Vladimir Putin'e 'yalakalıkla' suçladı!

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ile Ukrayna arasındaki maden anlaşmasının Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermek için tek başına yeterli olmadığını ifade etti. Öte yandan, Starmer, İngiltere Parlamentosunun Avam Kamarası üyelerini bilgilendirdi.

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İngiltere'den ABD'ye sert tepki: Donald Trump'ı, Vladimir Putin'e 'yalakalıkla' suçladı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 10:37

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dün Londra'da yapılan "Ukrayna" konulu zirve konusunda İngiltere Parlamentosunun Avam Kamarası üyelerini bilgilendirdi.

Geçen hafta ABD'ye yaptığı ziyareti anlatan Starmer, Başkan Donald Trump'ın NATO'ya desteğinin sürdüğünü belirterek, "Ülkelerimiz, Ukrayna'da kalıcı barışı sağlayacak güvenlik düzenlemeleri konusunda birlikte çalışacak" ifadelerine yer verdi.

Başbakan Starmer, 2 Mart'ta Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu zirveye de değinerek, "İngiltere, Fransa ve müttefiklerimiz, savaşı durduracak bir plan için Ukrayna'yla yakın çalışma konusunda anlaştı. Bu, daha sonra ABD'yle de doğrudan görüşülecek" ifadelerini kullandı.

Zirvede aldıkları 4 kararı da hatırlatan Starmer, bu kapsamda oluşturulacak koalisyonun Ukrayna'da barışı korumayı amaçlayacağını yineledi.

Rusya'nın geçmişte imzalanan anlaşmaları ihlal ettiğini söyleyen Starmer, "Artık güçle ilerlemeliyiz. Bu da acilen bir koalisyon gerektiriyor" diye konuştu. Starmer, açıklamalarının ardından Avam Kamarası üyelerinin sorularını yanıtladı.

İNGİLİZLERİN RUSLARLA FİZİKİ TEMASI

İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon sorusunda, kurulacak koalisyon kapsamında Ukrayna'da İngiliz askerleri ve uçaklarının konuşlandırılmasına değindi.

Rusya'yla fiziki temas ve çatışma riskine işaret eden Burgon, "Bu konuşlandırma mecliste oylanacak mı?" sorusunu yöneltti.

Starmer, asıl riskin barışı korumak için savaşılmazsa alınacağını savunarak, "Bu konuşlandırmayı parlamento tabii ki tartışacak ve oylayacaktır ancak şu an bu noktanın yakınında bile değiliz" ifadelerine yer verdi.

Bağımsız milletvekili ve Starmer'dan önceki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de sorusunda aynı konuya değinerek, "İngiliz askerlerinin Ukrayna'ya hangi şartlarda konuşlandırılmasını öngörüyorsunuz? Hangi şartlarda savaşan bir tarafa karşı mücadeleye katılmayı öngörüyorsunuz? Böyle bir kararın parlamentoya getirilmesini garanti ediyor musunuz?" diye sordu.

Starmer yanıtında, "Elbette bu parlamentonun güvenlik garantileriyle ilgili detayları ve tartışmaları öğrenmek, bu konularda görüşlerini ifade etmek hakkıdır. Bunu gerçekleştireceğim" ifadelerini kullandı.

"YALAKALIK YAPMAMALIYIZ"

Bir dönem Trump'a yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı Reform UK Partisi Lideri Nigel Farage, Starmer'ı İngiltere-ABD ilişkileri hakkında olumlu ifadeler kullandığı için tebrik etti.

ABD ile Ukrayna arasında gündeme gelen maden anlaşmasına işaret eden Farage, "ABD 100 milyar sterlin gibi bir para verecek, binlerce Amerikalı Ukrayna'da olacaktı. Bu kendi başına bir güvenlik garantisi değil mi? İngiliz birlikleri göndermemiz ne anlama geliyor? Gönderirsek ne kadar göndereceğiz?" sorusunu yöneltti.

Starmer, "Maden anlaşması tek başına yeterli değil" derken, saldırganın Rusya olduğunu, Ukrayna'nın ise kendisini savunduğunu söyledi.

Başbakan Starmer'ın, "Hepimiz onu (Ukrayna) desteklemeliyiz, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e yalakalık yapmamalıyız" sözlerine, diğer milletvekilleri de destek verdi.

GAZZE KONUSU MASAYA YATIRILDI

Hükümetin savunma bütçesini artırmak için uluslararası yardım ve kalkınma yardımlarını azaltması kararı da milletvekillerinin gündeminde yer aldı.

Dünyanın Rusya-Ukrayna Savaşı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye gözünü çevirdiği bir dönemde uluslararası yardımların kesildiğini söyleyen Liberal Demokrat milletvekili Munira Wilson, "Başbakan, özellikle İsrail'in Gazze'ye yardım girişini engelleme kararı ardından bize Orta Doğu'yu unutmadığını söyleyebilir mi? Hükümet bu kararı değiştirmek için hangi adımları atacak?" diye sordu.

Starmer, "Gazze'ye yardım girişini engellemek tamamen yanlış bir harekettir ve bu parlamentoda desteklenmemesi gerekir" derken, aksine Gazze'ye yardımların artması ve hızlanması gerektiğini söyledi.

Parlamento Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Emily Thornberry ise hükümetin yardım bütçesini düşürse de Gazze, Ukrayna ve Sudan'a yardımların sürdüreceği açıklamalarına işaret ederek, "Bu bütçe Gazze'ye yetecek mi?" sorusunu yöneltti.

Starmer, kalkınma ve yurt dışı yardım için para ve finansman toplamanın başka yolları üzerinde çalışmak istediklerini kaydetti.

Dünya Bankası Başkanıyla bu konuyu ele aldıklarına işaret eden Starmer, başka ülkelerin de yardımları artırmanın farklı yollarını aradığını sözlerine ekledi.

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