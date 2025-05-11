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 | Berkay Alptekin

İngiltere'den artan göçe yeni plan! Süre sınırlaması getiriliyor

İngiltere'den net göçü azaltma politikasının bir parçası olarak yeni planın devreye alınacağı belirtildi. İngiltere, lisans mezunu seviyesinin altında bir işte çalışmak için vize başvurusu yapan kişilerin vize sürelerine sınırlandırma getirmeye hazırlanıyor.

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İngiltere'den artan göçe yeni plan! Süre sınırlaması getiriliyor
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 11:18

İngiltere’deki İşçi Partisi hükümetinin yeni göç planı kapsamında bazı vizelere süre sınırlaması getirileceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, lisans mezunu seviyesinde iş bulamayan kalifiye yabancı işçilerin vizelerine zaman kısıtlaması getirilecek. Söz konusu adım, İngiltere’nin “net göçü” azaltma çabalarının bir parçası olarak hayata geçirilecek.

İngiltere'den artan göçe yeni plan! Süre sınırlaması getiriliyor

İŞVERENLERE DE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR

The Guardian gazetesinin haberine göre, plan hayata geçirildiğinde, standart nitelikli çalışan vize eşiği, sadece "düzenlenmiş nitelikler çerçevesinde (RQF)" 6 olarak ölçülen ve lisans eğitimine tekabül eden düzeyde işler için geçerli olacak. Söz konusu seviye, mevcut durumda “orta öğretimden üniversiteye geçmek için gereken eğitim düzeyi” olarak da bilinen “A düzeyine” karşılık gelen 3 seviyesinde.

İçişleri Bakanlığı’nın planına göre, "RQF 6" seviyesinden düşük seviyede bir işi olan kişilerin sadece geçici süre ile ve “sektörel strateji için kritik olan eksikliklere dair güçlü kanıtlar bulunması” halinde İngiltere’ye girmesine izin verilecek.

Buna ek olarak, yurtdışından personel getiren söz konusu sektördeki işverenlerin ülke içindeki istihdamı ve yeterlilikleri artırmak için ne gibi planlarının olduğunu ortaya koyması gerekecek.

İngiltere'den artan göçe yeni plan! Süre sınırlaması getiriliyor

POLİTİKA BELGESİ SUNACAK

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, planı memnuniyetle karşıladığını belirterek bu planın “göç sistemine kontrol ve düzeni yerine getirmek, ülke içindeki eğitim ve yeterlilikleri artırmak ve ekonomik büyümeyi desteklerken net göçü azaltmak için kararlı bir eylem” olduğunu söyledi.

Bakan Cooper, pazartesi günü hükümete bir politika belgesi sunacak. Söz konusu politikanın amacı net göçü azaltmak olacak.

İngiltere'den artan göçe yeni plan! Süre sınırlaması getiriliyor

ETKİSİ NE OLACAK

Öte yandan, kalifiye elemanların aldığı vize sayısı son yıllarda ciddi oranda düşerken yurtdışından eleman getirilmesine karşı çıkarılan yeni zorlukların özellikle bakım ve konaklama sektöründe sorunlara sebep olmasından endişe ediliyor.

Resmi rakamlara göre, “RQF 6” seviyesinin altındaki işler için alınan vizelerin sayısı da son yıllarda düşmüş durumda. Lisans mezunu seviyesindekiler için ise bu sayı yıllık olarak yaklaşık 75 bin seviyesinde sabit.

İngiltere’deki bakım sektöründe yaklaşık 70 bin yabancı personel çalıştığı ve sektörde 120 bin kadar açık pozisyon bulunduğu tahmin ediliyor.

Ulusal Bakım Derneği İcra Direktörü Nadra Ahmed de konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bu sektörü için işleri daha da zorlaştırmak garip görünüyor çünkü istatistikler ortada. Şu anda yurtiçi işgücünü çekemiyoruz çünkü onlar için adaletli ödeme meselesini çözmüş değiliz. Ve eğer bu finanse edilmezse sosyal bakım sektörü ekonomisindeki açık sadece büyümüş olacak. Bu, tedarikçileri sektörün dışına itecek, bu durumun da bugün desteğe ihtiyacı olan insanlara yardım edebilme kabiliyeti üzerinde doğrudan bir etkisi olacak” dedi.

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ETİKETLER
#İngiltere
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#Net Göç
#Kalifiye Çalışan
#Dünya
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