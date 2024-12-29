İngiltere'den Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a izin çıkmadı! Seyahat yaptırımı uygulandı

29 Aralık 2024 17:22 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 17:35

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın lösemi hastası eşi Esma Esad için İngiltere'den izin çıkmadı. İngiltere, Esma Esad'a seyahat yaptırımı uygulandığını bu yüzden ülkeye giremeyeceğini açıkladı.

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Suriye'de devrilen ve Rusya​'ya kaçmak zorunda kalan Beşar Esad​ ve eşi Esma Esad İngiltere'nin yaptırım listesine girdi. Esma Esad'ın lösemi hastası olması nedeniyle Londra​'da tedavi görmek istediği iddiaları üzerine İngiltere Başbakanlık kaynakları açıklama yaptı. İngiliz vatandaşı olan Esma Esad'ın ülkeye giremeyeceği belirtildi.

İngiliz basınında Esma Esad'ın yaşama şansının yüzde 50 olduğu ve Beşar Esad'dan boşanıp, tedavi için İngiltere'ye dönme niyeti olduğu iddia edilirken Londra'da özel kliniği bulunan babası Fawaz Akhras'ın ise kızına destek olmak için İngiltere'den Rusya'ya gittiği öne sürüldü.

ESAD AİLESİNE SEYAHAT YAPTIRIMI

İngiliz Başbakanlık kaynakları ise kanser tedavisini İngiltere'de sürdürmek isteyen Esad'ın doğduğu ve vatandaşı olduğu ülkeye dönemeyeceğini ifade etti. Başbakanlık kaynakları, 2020'de süresi dolan İngiliz pasaportunu yenilemeyen Esad'ın herhangi bir seyahat dökümanının bulunmadığını açıkladı.

The i Paper gazetesi de pasaport süresi dolan Esad'ın, aynı zamanda seyahat kısıtlaması ve mal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlara tabi olduğunu hatırlattı. Gazeteye konuşan başbakanlık kaynakları, Esad'a uygulanan yaptırımlar nedeniyle İngiltere'ye girişinin mümkün olmadığını belirtti.

Ülkede vatandaşlıktan çıkarma yetkisi bulunan İçişleri Bakanı Yvette Cooper ise Esad'ın ülkeye girişine izni verilmeyeceğini açıklamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 9 Aralık'ta Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, Esad'ın İngiltere'ye dönme ihtimali karşısında, "Esad, yaptırım uygulanan bir kişidir ve burada hoş karşılanmayacaktır." demişti.