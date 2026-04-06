Dünya
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

İngiltere'den "Hizbullah" açıklaması: Savaş gemisinin vurulduğu iddiaları yalanlandı

Doğu Akdeniz’de devriye görevi yürüten İngiliz Kraliyet Donanması’na ait HMS Dragon’un Hizbullah tarafından hedef alındığı öne sürüldü. İngiltere Savunma Bakanlığı kaynakları, Güney Kıbrıs açıklarında görev yapan Type 45 sınıfı muhribin hasar aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İngiltere'den
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 00:12
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 00:12

HABERİN ÖZETİ

İngiliz Savunma Bakanlığı kaynakları, Doğu Akdeniz'de bir İngiliz savaş gemisinin Hizbullah tarafından vurulduğu iddialarını yalanladı.
İddialara göre, İngiltere'ye ait Kraliyet Donanması'na bağlı HMS Dragon isimli savaş gemisinin Hizbullah tarafından vurulduğu ve hasar aldığı haberleri gerçeği yansıtmıyor.
Savunma Bakanlığı kaynakları, HMS Dragon'un görev başında olduğunu belirtti.
Bölgede görevlendirilen savaş gemisi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) çevresindeki sularda devriye faaliyetleri icra ediyor.
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, hava üslerini savunurken İran yapımı insansız hava araçlarını düşürmeye devam ediyor.
İngiltere'ye ait savaş jetleri de Doğu Akdeniz, Ürdün, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinde savunma görevlerini sürdürüyor.
İDDİALAR YALANLANDI: "HMS DRAGON GÖREVİNİN BAŞINDA"

İngiltere’ye ait Kraliyet Donanması’na bağlı HMS Dragon’un Hizbullah tarafından Doğu Akdeniz’de vurulduğu ve hasar aldığı yönündeki haberler yalanlandı. İngiliz basınına konuşan Savunma Bakanlığı kaynakları, Orta Doğu’daki savaş nedeniyle bölgede görevlendirilen ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) çevresindeki sularda devriye faaliyetleri icra eden Type 45 sınıfı hava savunma muhribi HMS Dragon’un vurulduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

HAVA KUVVETLERİ TEYAKKUZDA: İHA'LAR DÜŞÜRÜLÜYOR

İngiltere’nin GKRY’deki hava üslerini koruma görevi üstlenen savaş gemisi, bölgedeki İngiliz üsleri ve müttefik ülkeleri İran’ın insansız hava araçları ve diğer silahlarına karşı savunan bir dizi İngiliz askeri unsurundan biri olarak bölgede bulunuyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı’na göre İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, hava üslerini savunurken İran yapımı insansız hava araçlarını düşürmeye devam ediyor. İngiltere’ye ait savaş jetleri de Doğu Akdeniz, Ürdün, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinde savunma görevlerini devam ettiriyor.

