İngiltere'den son dakika Rusya kararı! Putin'i çıldırtacak hamle! Resmen ilan ettiler

25 Kasım 2024 19:48 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 19:54

İngiltere, Rusya'nın petrol ticaretinde kullandığı 30 gemiyi yaptırım listesine aldığını açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, "Kremlin üzerindeki baskıyı artıracak, askeri kapasitesini zayıflatacağız" dedi.

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Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son gelişmelerin ardından bölgede gerilim had safhaya yükselirken İngiltere'den, Rusya​ karşıtı yeni bir hamle geldi.

LONDRA'DAN, KREMLİN'E YAPTIRIM

İngiltere, Rusya'nın petrol​ ticaretinde kullanıldığı 30 gemiye yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu gemilerin, yalnızca geçen yıl milyarlarca sterlin değerinde petrol ve petrol ürünleri taşıdığı, yaptırımların, Kremlin'in Ukrayna​'daki yasa dışı savaşını finanse etme kapasitesini daha da kısıtlayacağı belirtildi.

Açıklamada, 30 gemilik filoya yaptırım kararının, Kremlin'in petrol gelirlerini kesmeyi ve güvenlik standartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle uluslararası ticaret yollarını güvence altına almayı hedeflediği bildirildi.

Ayrıca, açıklamada, böylelikle İngiltere'nin yaptırım listesine aldığı petrol tankeri sayısının 73'e yükseldiği kaydedildi.

'RUSYA'NIN ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRACAĞIZ'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya'nın petrol gelirlerinin, Ukrayna'daki savaş ve yıkımı körüklediğini vurguladı.

Lammy, "G7 ortaklarımız ve diğer ülkelerle Kremlin üzerindeki baskıyı artıracak, savaş sandığına akan parayı kesintiye uğratacak, askeri kapasitesini zayıflatacak ve dünya genelindeki zararlı faaliyetlerini kısıtlayacağız." ifadelerini kullandı.