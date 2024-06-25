İngiltere'den Türkiye'ye gelen turistlere skandal 'tecavüz' uyarısı! Avrupa'daki vakaları görmezden geldiler

25 Haziran 2024 17:27 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 17:43

İngiltere Dışişleri Bakanlığı (UK Foreign, Commonwealth & Development Office) Türkiye'ye gelen vatandaşlarına skandal bir uyarı yaptı. Türkiye'ye gelecek olan turistlere 2023 yılında 42 tecavüz olayını örnek göstererek dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

SKANDAL İFADELER

Güncellemede "İngiltere'nin Türkiye'deki konsolosluk personeline 2023'te tecavüz dahil 42 cinsel saldırı vakası yaşandığı bildirildi. Vakaların çoğu yaz tatili döneminde kıyıdaki turistik bölgelerde meydana geldi" denildi.

FRANSA'YA UYARI YOK

Öte yandan geçtiğimiz aylarda yayımlanan bir raporda, Fransa'da her 3 kadından 1'inin tecavüze uğradığı ortaya çıkmıştı. Buna rağmen İngiltere, Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarına herhangi bir uyarıda bulunmadı.

Viavoice Enstitüsü tarafından HCEFH için yürütülen araştırmaya göre, ülkede cinsiyetçilik azalmazken kadınların yüzde 37'si rızası dışında cinsel ilişkiye zorlandı.



Kadınların yüzde 80'i erkeklere göre daha kötü muamele gördüğünü belirtirken neredeyse üçte biri tecavüze uğradığını ifade etti.

HOLLANDA’DA GENÇ KIZLARIN YÜZDE 52’Sİ TACİZE UĞRADI

Geçen yıl Merkezi İstatistik Bürosu (CBS) ve Bilimsel Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi (WODC) verilerine göre Hollanda’da 18 ila 24 yaş arasındaki genç kadınlar arasında cinsel tacize uğradığını belirtenlerin sayısı geçen yıl yüzde 52’ye aynı yaştaki erkeklerin ise yüzde 15'e çıktı. Özellikle 16 ile 18 yaş arasındaki genç kızlar arasında bu oran yüzde 46.

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE DURUM VAHİM

Bölgenin refah düzeyi en yüksek ülkelerinden İsveç, cinsel taciz ve tecavüz konusunda en kötü şöhrete sahipken, 5,5 milyon nüfuslu Finlandiya'da her yıl 50 bin civarında kadının cinsel şiddete maruz kaldığı ifade ediliyor.

İNGİLTERE’DE TACİZİN ÜSTÜ ÖRTÜLÜYOR

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, genç kadınların hemen hemen tümü cinsel tacize maruz kalıyor. Ancak kadınların büyük çoğunluğu, yetkililerin bu tacizle gerektiği şekilde ilgilenmediğine inanıyor.

KAN DONDURAN RAPOR

İngiltere'de yapılan bir soruşturma 2019'dan bu yana ülkedeki 209 çocuk akıl sağlığı biriminde binlerce cinsel taciz olayının yaşandığını ortaya koydu. Ancak sağlık hizmetlerine gönderilen bu raporların yarısından fazlasından sadece bir hastane sorumlu.