İngiltere’nin eli kolu bağlandı! 150 yılın en kötü rakamı

11 Ekim 2024 12:12 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 12:12

İngiltere iş gücü, verimliliğin Viktorya dönemi seviyelerine düştüğü ve genç işsizlik oranlarının arttığı bir krizle karşı karşıya. Sağlık nedenleriyle çalışamayan ya da Avrupa ve Amerika'daki akranlarına kıyasla yeterince çalışmayan Britanyalıların sayısı şaşırtıcı derecede yüksek. Gençler arasındaki işsizlikteki artış, düşük verimlilikle birleşerek Birleşik Krallık iş gücünün karşılaşacağı en büyük zorluklardan biri haline geliyor.

Birleşik Krallık​'taki verimlilik​ büyümesi, Küresel Finansal Kriz’den bu yana durağanlaştı ve artık 1850'lerden bu yana görülmeyen büyüme​ seviyelerine sıfırlanmış durumda. Bu durum, ülkeyi COVID-19 gibi aksaklıklara rağmen daha hızlı gelişen Avrupa ve Amerika'nın gerisine itiyor.

BÜYÜK BAŞARISIZLIK

Rapor, "Birleşik Krallık’ta çalışan başına potansiyel çıktının son dönemlerdeki düşüşü, 19. yüzyılın sonlarından bu yana görülmemiştir" dedi. "Son iki yüzyılda Birleşik Krallık’ın ekonomik performansını başka bir şekilde tanımlamak oldukça zor; bu bir politika başarısızlığıdır"

İNGİLTERE EURO BÖLGESİNİN GERİSİNDE KALDI

Raporda, ülkenin "yüksek büyüme oranına sahip firmalar" oranının son 10 yılda toplamın %6'dan %4'e düştüğü belirtildi. Ekonomik faaliyet, genel büyümeyi de etkiliyor. IFS, Birleşik Krallık’ın GSYİH'sinin pandemiden önceki seyrinin %6.1 gerisinde olduğunu ve euro bölgesinin gerisinde kaldığını öngörüyor.

1990'lar ve 2000'lerin başında Birleşik Krallık'ın verimlilik büyümesi diğerleriyle eşdeğerdeydi. Ancak Küresel Finansal Kriz'den bu yana hiçbir şey aynı kalmadı; pandeminin ve Ukrayna savaşının şokları gibi olaylar durumu daha da kötüleştirmiş olabilir.

KAYIP İŞ GÜCÜ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Süregeldiği anlaşılan verimlilik krizi, genç Britanyalılar arasında işsizlik​ oranlarının arttığı bir dönemde patlak veriyor. 16 ile 24 yaş arasındaki "kaybolan iş gücü" giderek artmakta; bu durum, kötüleşen genç sağlık durumu ve daralan iş piyasası ile ilişkilendiriliyor.

İşçi Partisi, Birleşik Krallık’ın bozuk iş gücünü onarıp onaramayacağını merak ediyor. Bu eğilimlerin ekonomik etkileri, geniş bir şekilde beklenen ve vergi artışı tartışmalarıyla şekillenen bir bütçeden önce yeni İşçi hükümeti için önemli bir izleme konusu olacak. Birleşik Krallık, yabancı yatırımları çekmek ya da iş gücünün becerilerini artırmak için kamu harcamalarını artırmak gibi konularda her alanda performansını zayıflatmış durumda. Daha zayıf bir ekonomi​, gelecekte büyük şoklara karşı dayanıklılığı olumsuz etkiliyor.

Maliye Bakanı Rachel Reeves, Temmuz ayında yeni seçilen hükümetin, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü durumu devraldığını söyledi. Partisi, verimlilikteki başarısızlıkları, işletmelere yeterince yatırım yapılmamasına bağlıyor ve bu durum, nihayetinde Britanya hanelerinin Alman veya Fransız hanelerinden daha yoksul olmasına neden oldu.

Uzmanlar, verimliliği artırmanın tek bir çözümü olmadığını belirtiyor. Becerilere ve eğitime yatırım yaparken, aynı zamanda iş fırsatlarını ve sağlık hizmetlerine erişimi artırmanın birkaç yıl alacağı ifade ediliyor.

MERKEZ BANKASI SÖZ VERDİ

İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarıyla ilgili kararı da ekonominin geleceği üzerinde etkili olacak. İşçi Partisi, "sürdürülebilir büyüme" üzerine odaklanma sözü verdi. Bütçenin 30 Ekim’de açıklanması beklenirken, ekonomik büyümeyi başlatmak için verimlilik ve işsizlikle ilgili somut adımların atılması gerekecek.