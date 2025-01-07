İngiltere'nin kalbinde bıçaklı saldırı! 14 yaşındaki çocuk otobüste feci şekilde öldürüldü

07 Ocak 2025 19:28 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 19:47

İngiltere'nin başkenti Londra'da seyir halindeki bir otobüste bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırı sonucu 14 yaşındaki bir çocuk feci şekilde hayatını kaybederken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Havalimanında silahlı ve bıçaklı saldırı paniği! Yaralılar var

Havalimanında silahlı ve bıçaklı saldırı paniği! Yaralılar var

İngiltere'nin başkenti Londra​'da yer alan Woolwich semtinde otobanda seyir halindeki bir otobüste 14 yaşındaki bir çocuk​ feci şekilde bıçaklanarak öldürüldü.

DailyMail'in haberine göre, 14 yaşındaki çocuğun bıçaklanarak öldürülmesi sonrası Metropolitan Polisi soruşturma başlattığını bildirdi. Yerel saatle 14:30'da yapılan ihbar üzerine Woolwich'teki bir otobana acil servis ekipleri sevk edildi.

OTOBAN ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

İnternette paylaşılan fotoğraflarda olay yerinde kırmızı çift katlı bir otobüsün etrafında çok sayıda polis ve ambulans aracı görülürken, olayın meydana geldiği otobanın çift yönlü trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Olaya Londra Ambulans Servisi ve Londra Hava Ambulansı ile birlikte Metropolitan Polisi de katıldı. Sağlık görevlileri, yaralanan 14 yaşındaki bir çocuğun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirirken, polis ekipleri olayla ilgili şüphelileri yakalama çalışması başlattı.