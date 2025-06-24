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 | Banu İriç

İngiltere'nin strateji belgesinde dikkat çeken vurgu: Türkiye kilit ortak

İngiltere'nin dünyadaki güvenlik vizyonunun ve stratejilerinin açıklandığı belgede Türkiye ile ilgili yapılan vurgular dikkat çekti. İkili ittifakın önemi vurgulanarak Türkiye'nin kilit olduğu belirtildi.

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İngiltere'nin strateji belgesinde dikkat çeken vurgu: Türkiye kilit ortak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 19:47
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 19:55

İngiltere'nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi yayımlandı. Türkiye ile ilgili detaylar büyük dikkat çekti. Türkiye'nin sahip olduğu savunma sanayi yetkinliklerine de dikkat çekilerek İngiltere için kilit ortak olduğu vurgulandı.
Türkiye'nin özellikle Kafkaslar, Karadeniz, Orta Doğu ve Afrika'nın kesişim noktasındaki varlığına dikkat çekilerek NATO'nun güvenlik çıkarları için elzem olduğu vurgulandı.

İngiltere'nin strateji belgesinde dikkat çeken vurgu: Türkiye kilit ortak

ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ'NDE TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ VURGULANDI

İngiltere'de hükümet, "Ulusal Güvenlik Stratejisi 2025: Tehlikeli Bir Dünyada İngiliz Halkı için Güvenlik" başlıklı yeni güvenlik, savunma ve dış politika stratejisini yayımladı.
Belgede, Türkiye'nin İngiltere için önemine işaret edilerek, "Karadeniz, Kafkaslar, Orta Doğu ve Afrika'nın kesişim noktasında bulunan Türkiye, İngiltere'nin Avrupa'daki ve NATO'nun kanatlarındaki güvenlik çıkarları için elzemdir ve güçlü askeri entegrasyon ile savunma sanayi işbirliği sayesinde İngiltere için hem kilit bir NATO müttefiki hem de ikili düzeyde ortaktır." değerlendirilmesi yapıldı.
İRAN VE RUSYA TEHDİDİ BELİRTİLDİ

Belgede özellikle, Rusya ve İran'ın oluşturduğu tehditler öne çıkarılırken, bazı düşman ülkelerin İngiltere'nin enerji ve tedarik zincirlerini hedef alabilecek potansiyel saldırılar için zemin hazırladığına dikkat çekildi.
"İngiltere topraklarının doğrudan tehdit altına girmesi ihtimali" üzerinde durulan raporda, bu senaryoya karşı ülke genelinde kapsamlı hazırlık yapılması çağrısı yer aldı.
Belgede, "Uzun yıllardır ilk kez, İngiltere ana vatanının potansiyel olarak bir savaş senaryosunda doğrudan tehdit altına girme olasılığına karşı aktif olarak hazırlanmamız gerekiyor." ifadesine yer verildi.
Yeni güvenlik stratejisi kapsamında, toplum genelinin hazırlığını test etmek amacıyla yıllık tatbikatlar düzenleneceği kaydedilen belgede, enerji santralleri ve su temini gibi kritik altyapıların korunmasına yönelik önlemlerin de artırılacağı belirtildi.
Bu kapsamda, başlatılan yeni uygulamanın, "Yurt Savunması (Home Defence)" olarak tanımlandığı ifade edildi.
Strateji belgesinde, Rusya-Ukrayna savaşı ve bu savaşa eşlik eden siber saldırılar, sabotaj girişimleri ile artan nükleer söylemler, "en acil tehdit" olarak tanımlandı.
Belgede, "Bazı düşmanlar, gelecekteki çatışmaların temellerini atıyor, saldırganlıklarına karşı durmamızı engellemek için enerji ve tedarik zincirlerimizde büyük kesintilere yol açacak şekilde hızla hareket etmek üzere kendilerini konumlandırıyor." değerlendirmesi yapıldı.
İran'ın İngiltere topraklarında yürüttüğü düşmanca faaliyetlerin de arttığı vurgulanan belgede, bu faaliyetlerin hem İran'ın muhaliflerini susturmaya hem de doğrudan İngiltere'yi tehdit etmeye yönelik olduğuna işaret edildi.

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#türkiye
#İngiltere
#rusya
#iran
#savunma sanayi
#nato
#Ulusal Güvenlik Stratejisi
#Dünya
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