İngiltere'yi 'Bert Fırtınası' vurdu! Uzmanlardan uyarı geldi: Yiyecek ve su stoklayın

23 Kasım 2024 14:33 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 14:39

Bu sabah İngiltere'nin kuzeyinin büyük bir bölümü kara gömülürken, Newcastle, Leeds ve Bradford Havalimanları kaosa sürüklendi. Bert Fırtınası İngiltere'yi vururken tren raylarını su bastı, altyapılar zarar gördü. Uzmanlar yaptıkları uyarılarda halka yiyecek ve su stoklamalarını söyledi.

Bert Fırtınası, İngiltere'yi yoğun kar​, şiddetli rüzgar​ ve yağmurla vurarak havaalanlarının uçuşlarını iptal etmesine ve yolcuların saatlerce uçaklarda mahsur kalmasına neden oldu.

Bu sabah İngiltere'nin kuzeyinin büyük bir bölümü kara gömüldü. "Çoklu tehlike" uyarısının yapıldığı fırtına nedeniyle sadece bugün 40 cm'ye kadar kar yağması bekleniyor. Bu arada Newcastle, Leeds ve Bradford'daki havaalanları, pistlerin karlar altında kalmasının ardından kaosa sürüklenirken, yolcular uçaklarda ve havalimanlarında mahsur kaldı.

İngiltere merkezli havayolu şirketi British Airways de bugün Glasgow, Manchester ve Nice'e iki gidiş-dönüş seferi de dahil olmak üzere Londra Heathrow'a ve Londra'dan 36 iç hat ve Avrupa uçuşunu durdurmak zorunda kaldı.

CAN VE MAL İÇİN POTANSİYEL TEHLİKE UYARISI

Londra'da devasa bir ağaç, Wimbledon Common'da hareket halindeki bir dizi arabanın sadece birkaç santim uzağına devrildi. Bölgeye saatte 80 km'nin üzerinde rüzgar ve şiddetli yağmur​ getirecek olan Bert Fırtınası için sarı hava durumu uyarıları yapıldı. Kar ve buz için nadir görülen iki sarı alarm da dahil olmak üzere, "can ve mal için potansiyel tehlike" getiren birkaç hava durumu uyarısı daha mevcuttur.

Ulusal Karayolları, Yorkshire ve kuzeydoğu İngiltere'de kar için "şiddetli hava uyarısı" yayımladı. "Kar fırtınası koşullarının" gelmesi ve 5 saate kadar yoğun karın "her seviyede hızla birikmesi" bekleniyor. Ulusal Karayolları tarafından yapılan açıklamada, "Kar yağmura dönüşürken, sıcaklıkların hızla yükselmesiyle birlikte hızlı bir çözülmenin başlaması ve yerel sellerin yaşanması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Met Office sözcüsü Oli Claydon, Bert Fırtınası'nın "çok tehlikeli bir olay" olduğunu dile getirerek, "İngiltere'nin farklı bölgelerinde kuvvetli rüzgarlar, yüksek kar yağışı birikimi ve şiddetli yağmurla karşı karşıyayız. Yani hafta sonu için oldukça karmaşık bir hava durumu söz konusu. Genel olarak konuşmak gerekirse, hafta sonu hava durumu oldukça tedirgin edici olacak" ifadelerini kullandı.

TREN RAYLARINI SU BASTI

Kuzey İrlanda'daki tren raylarının sular altında kalması bugün demiryolu hizmetlerinde "ciddi aksamalara" neden oldu.

Translink, suyun demiryolu altyapısına zarar verdiğini belirterek Derry, Portadown, Newry ve Cross Border hatlarında seyahat eden yolcuları alternatif güzergahlar aramaya çağırdı.

Daha önce yapılan yağmur ve kar için sarı hava uyarısının bölge genelinde sabah 11'e kadar devam etmesi bekleniyordu.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Uzmanlar yaptıkları uyarıda, "Evde kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde en az üç günlük yiyecek ve temel ihtiyaç malzemelerini bulundurmak iyi bir alışkanlıktır. Bunlar ilaçlar, içme suyu, bozulmayan yiyecekler, atıştırmalıklar ve ekstra battaniyeler gibi şeyler. Ayrıca yanınızda bir el feneri, piller ve telefon şarj cihazı da bulundurmalısınız" ifadelerine yer verdi.