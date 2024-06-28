İnsan kaçakçısından akılalmaz taktik! Kendini 43 yaş yaşlandırıp ülke değiştirmeye çalıştı

28 Haziran 2024 17:01 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 17:33

BBC'ye röportaj veren, dünyanın en çok aranan insan kaçakçısı yakalandı

BBC'ye röportaj veren, dünyanın en çok aranan insan kaçakçısı yakalandı

İnsan kaçakçılığıyla bağlantısı olan 24 yaşındaki Hintli bir adam Kanada'ya giden bir uçağa binmek için yaşlı başka bir Hintli adamın kılığına girdi, ancak genç kendisi olduğunu ileri sürdüğü yaşlı adamla uyuşmadı.

Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'ndaki yetkililer, görünüşünde birden fazla tutarsızlık fark ettikten sonra Guru Sewak Singh'i gözaltına aldı.

Hindistan Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücü (CISF) X'te yaptığı açıklamada, "Uyanık CISF personeli, insan kaçakçılığı ve taklitçiliğe karışan Kanada'ya giden bir yolcuyu yakaladı" dedi. "Yolcu, yaşlı bir kişiyi taklit ederek ve sahte belgeler kullanarak seyahat etmeye çalıştı."

BAŞKA BİRİNİN FOTOĞRAFINI TAKLİT ETMEYE ÇALIŞTI

Bir Air Canada uçuşuna giden Singh, yüzündeki saçları beyaza boyayarak Pencap'tan 67 yaşındaki Rashvindar Singh Sahota'nın pasaport fotoğrafını taklit etmeye çalıştı.

Now Toronto'ya göre, Singh saçını boyamanın yanı sıra bir gözlük de takmıştı, ancak cilt yapısı ve gençlere özgü sesi havaalanı yetkililerinin dikkatini çekti.

Sahota'nın pasaportu ile Singh'in görünüşünü karşılaştıran güvenlik yetkilileri, taklitçiyi daha yakından inceledikten sonra saçlarını boyadığını ve gözlükleri sadece daha yaşlı görünmek için taktığını fark etti.

Times of India'nın haberine göre, sorgulama sırasında dolandırıcı gerçek adını paylaştı ve gerçek pasaportunun dijital bir kopyasını verdi.

Habere göre Singh ve eşyaları, haklarında yasal işlem yapılmak üzere Delhi polisine teslim edildi.