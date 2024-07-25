İnsan kalıntılı restoran herkesi şoke etti! Görüntüler yayıldı, herkes peşine düştü

25 Temmuz 2024 10:46 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 11:27

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İtalya'nın Frattocchie şehrinde bulunan, insan kalıntılı restoran, müşterilerini 2 bin yıl öncesine ait iskeletlerle karşılıyor. Bir müşteri, oldukça tuhaf bulunan restoranın videosunu sosyal medyada paylaşmasıyla herkes şoke oldu.

YEMEK MASALARININ ALTINDA İSKELETLER VAR

TikTok'ta paylaşılan videoda genç kadın, restoranın cam tabanında fark ettiği 'rahatsız edici' özelliği takipçileriyle paylaşıyor. Yemek masalarının hemen altında iskeletler olduğu görülüyor.

Videoyu paylaşan genç burasının aynı zamanda bir müze görevi gördüğünü söyleyerek, merakları gideriyor. Roma'nın güneyinde bulunan ünlü bir fast food zincirine ait olan şube, şaşırtıcı derece korunmuş bir Roma yolunun üzerine inşa edilince arkeologlar devreye giriyor ve ortaya insan kalıntılı bu restoran çıkıyor.

3 İSKELETİN YANINDA YEMEK YİYEBİLİYORSUNUZ

Bu restoranı ziyaret müşteriler, 3. yüzyıldan kalma gömülü 3 iskeletin yanında yemeklerini yiyebiliyorlar. Kazıda çalışan Arkeolog Pamela Cerino, iskeletlerin 3 erkeğe ait olduğunu, en yaşlısının 35-40 yaşları arasında olduğunu ifade ediyor.

Roma Arkeoloji Müdürü Alfonsina Russo, The Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Bunun Appian Yolu'nu bir yerleşim yerine ya da zengin bir soylunun villası veya imparatorluk arazisi gibi önemli bir mülke bağlayan bir yan yol olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

VİDEO YAYILDI, MÜZE-RESTORAN ÜNLENDİ

Öte yandan restoranın yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonunun altında da ağzında para bulunan bir iskeletin keşfedildiği belirtildi.

Restoranın ünü gün geçtikçe artınca ziyaretçileri de artmaya başladı. Meraklı gezginler, İtalya'ya gelince bu restoranda iskeletlerin yanında yemek yemeden gitmiyor.