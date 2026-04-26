İnsanlar her yıl daha az konuşuyor: Bu sessizlik bebekleri de etkiliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD’de Missouri-Kansas City Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, dikkat çekici bir gerilemeyi ortaya koydu. İnsanlar artık günlük yaşamda eskisi kadar konuşmuyor.
Çalışmaya göre 2005 ile 2019 yılları arasında bireylerin yüz yüze kurduğu sözlü iletişim yaklaşık yüzde 28 azaldı. 2005 yılında bir kişi günde ortalama 16.632 kelime kullanırken, 2019’da bu sayı 11.900 kelimeye düştü.
Veriler, 22 farklı çalışma kapsamında 2 binden fazla kişinin günlük yaşamında yapılan ses kayıtlarının analiz edilmesiyle elde edildi.
Araştırmacılar, pandemi sonrası dönemde bu düşüşün daha da hızlanmış olabileceğine dikkat çekiyor. Bunun arkasında ise aslında hepimizin yakından bildiği alışkanlıklar var: Mesajlaşma, uygulama üzerinden sipariş verme, sosyal hayatın çevrim içi platformlara kayması…
Yani küçük sohbetler, ayaküstü konuşmalar, kısa karşılaşmalar giderek azalıyor. Uzmanlara göre bu durum yalnızca iletişim biçimini değil, sosyal bağları da zayıflatabilir.
Araştırmaya göre konuşma azalması tüm yaş gruplarında görülüyor. Ancak 25 yaş altındaki bireylerde düşüş biraz daha dikkat çekici.
25 yaş altındakilerde günlük konuşma miktarı her yıl ortalama 451 kelime azalırken, 25 yaş üzerindekilerde bu düşüş 314 kelime seviyesinde. Genel ortalamada ise insanların her yıl yaklaşık 338 kelime daha az konuştuğu hesaplandı.
Bu eğilim aynı şekilde sürerse, günümüzde bazı bireylerin günlük konuşma miktarının 10 bin kelimenin altına inmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Uzmanlar, konuşmanın azalmasının yalnızca sosyal bir değişim olmadığını belirtiyor. Daha az insan etkileşimi, yalnızlık hissini artırabilir ve bireyleri daha dar sosyal çevrelere itebilir.
Ayrıca konuşma pratiğinin azalması, temel iletişim becerilerini de zayıflatabilir. Karşılıklı konuşmada söz kesmemek gibi basit görünen sosyal kurallar bile zamanla aşınabilir. Açıkçası bu, günlük hayatın içinde fark edilmesi zor ama etkisi büyük bir değişim.
Araştırmanın dikkat çeken bir başka sonucu ise ebeveynlerin telefon kullanımıyla ilgili. Ev ortamında yapılan ses kayıtlarına göre, ebeveynler telefonla meşgul olduğunda bebeklerine yönelttikleri kelime sayısı yüzde 16 azalıyor.