İnsanları korku sardı, 'Boeing 737 MAX'le uçmaktan nasıl kaçınılır' videosu yayıldı

12 May 2024 09:53 - Güncelleme : 12 May 2024 10:09

Yine bir Boeing uçağı yine bir kaza! Senegal'de facianın eşiğinden dönüldü

Yine bir Boeing uçağı yine bir kaza! Senegal'de facianın eşiğinden dönüldü

Boeing skandalları arttıkça ihbarcılar da artıyor! Şoke eden itiraflar

Boeing skandalları arttıkça ihbarcılar da artıyor! Şoke eden itiraflar

Boeing'in 737 uçak filosunda meydana gelen bir dizi mekanik arızanın ardından olası yolcular sosyal medyayı uçuş korkularıyla dolduruyor.

Kopan penceresi, uçan kapısı, düşen tekerleği derken Boeing uçaklarının ve yolcularının başına gelmeyen kalmadı. Boeing'lerdeki güvenlik açıkları olduğunu söyleyenlerin de ömrü pek uzun olmayınca Boeing skandalları gündemden düşmedi. İnsanlarda ise Boeing korkusu başladı.

SOSYAL MEDYADA 'BOEING KORKUSU'

Sosyal medya kullanıcıları, Boeing arızaları yüzünden artık uçmaktan korktuklarını dile getiriyorlar. Havacılık devi de müşterilerini bir bir kaybediyor.

Birçok TikTok kullanıcısı, "uçmaktan korkuyorken bir Boeing 737'de olacağınızı öğrendiğinizde" ve "bu hafta uçuyorsanız haberlere BAKMAYIN" gibi başlıklar taşıyan videolar yayımlayarak korku dolu duyguları dile getirdi.

Hatta bir TikTok kullanıcısı, "Dreamliner'ların alev almasından" ve 737 modelinden kaçınmak için, FlightRadar24 ve FlightAware'e atıfta bulunarak "Boeing 737 MAX'le uçmaktan nasıl kaçınılır" konulu iki dakikalık bir rehber yayımladı.

''YA BOEING'LE UÇARSAM?''

Bir Twitter/X kullanıcısı şunları söyledi:

''Tatile çıkmaya korkuyorum, ya Boeing'le uçmak zorunda kalırsam!?''

Bir diğeriyse "Boeing'deki kalite düşüşü son birkaç yıldır o kadar aşırı ki, sonunda uçmaktan korkmaya başlayacağım" diye yazdı.

Hatta bazı kullanıcılar güvenlik güvencesi için Southwest, United ve Ryanair gibi 737 uçağının farklı modellerini uçuran havayolu şirketlerine tweet atmaya başladı.

Endişeli bir yolcu, American Airlines'a şöyle sordu:

''Boeing 737 uçaklarınızla uçan yolculara güvende olduklarına dair nasıl bir güvence verebilirsiniz? Yakında Charlotte'dan Aruba'ya 737-800'le uçacağım. Ölümüne korkuyorum!! Bu uçaklar, onlarla ilgili sorunlar nedeniyle bakım kontrolüne getiriliyor mu?''

''UÇAKLARI TİTİZLİKLE İNCELEDİK''

The Independent'ın seyahat muhabiri Simon Calder, "bazı potansiyel müşterilerin sessizce sadece Airbus A320 serisi jetleri kullanan havayollarına geçmesinin mümkün olduğunu" söyledi ancak rakamlara bakıldığında sadece Boeing 737'le uçan Ryanair'ın dünyanın en güvenli havayolu şirketi olduğunun altını çizdi.

Boeing, 787 kalitesiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''13 yıllık hizmet süresinde, küresel 787 filosu 4,2 milyondan fazla uçuşta 850 milyondan fazla yolcuyu güvenli bir şekilde taşıdı. Bir 787, genişletilmiş gövde bakım rutinlerine ihtiyaç duymadan önce en az 30 yıl boyunca güvenle çalışabilir. Hizmette olan yaklaşık 700 uçağın gövdesi üzerinde yapılan kapsamlı ve titiz testlerde ve ağır bakım kontrollerinde gövde yorgunluğuna dair hiçbir bulguya rastlanmamıştır.''

''ABD Federal Havacılık İdaresi gözetimi altında, uçakları titizlikle inceledik, yeniden işledik ve titiz standartları karşılamak için üretim kalitesini artırdık. Bu nedenle 787 Dreamliner'ın güvenliği ve dayanıklılığı hakkında kendimize güvenimiz tam.''