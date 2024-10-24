'İnsanları öldüreceğim' diyerek çimento tankerini araçların üzerine sürdü! O anları telefonuyla kaydetti

24 Ekim 2024 11:25 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 11:36

Çin'in Qingdao şehrinde bir çimento tankeri şoförü, ''İnsanları öldüreceğim'' diyerek kasıtlı olarak araçlara çarptı. Polis, saldırganı kısa sürede yakaladı. O anlara ilişkin video, sosyal medyada yayıldı.

Bir garip intikam cinayeti: Halk otobüsünü taradılar çok sayıda kişi kayboldu

Bir garip intikam cinayeti: Halk otobüsünü taradılar çok sayıda kişi kayboldu

Çin​'in Qingdao şehrinde bir çimento​ tankeri sürücüsü dehşet saçtı. Renmin Caddesi'nde meydana gelen olayda, tanker sürücüsü, araçlara kasıtlı olarak çarparak büyük bir yıkıma neden oldu. Sürücü​ o anları kendi cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde "Komünist Parti yaşamama izin vermeyecek, insanları öldüreceğim" diye bağırarak diğer araçlara çarptığı görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, tankerin karşı şeride geçerek rastgele araçlara çarptığı ve bir otobüsü kullanılamaz hale getirdiği anlar yer alıyor.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Görgü tanıklarının kaydettiği görüntülerde bazı araçların tamamen ezildiği görünüyor. Polis, iş tulumu giyen saldırganı kısa sürede yakaladı.

Olay Çin sosyal medyasında büyük tepki topladı. Kullanıcılar, masum insanlara zarar veren bu saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek yetkililerin olayı aydınlatmasını istedi.

Yetkililerin başlattığı soruşturma devam ederken, olayda can kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.