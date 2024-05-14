İnsanlığa dair tek bir ibare yok! Yahudi işgalciler, Gazze'ye giden yardımları yola döktü

14 May 2024 09:36 - Güncelleme : 14 May 2024 09:47

İsrail askeri Birleşmiş Milletler aracını hedef aldı: Ölü ve yaralı var!

İsrail askeri Birleşmiş Milletler aracını hedef aldı: Ölü ve yaralı var!

İşgalci İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. Hain saldırıların ardından Refah kentine sığınan binlerce Filistinliyi de adeta 'öldürmekle' tehdit eden İsrail, tüm dünyanın ateşkes çağrısını görmüyor bile...

İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'de gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüleşiyor. Refah Sınır Kapısı'nın işgalci İsrail ordusunun kapatması nedeniyle Gazze'ye giren yardım tırları sayısında ciddi düşüş yaşandığı aktarılıyor.

TIRLARI DURDURUP NE VARSA YERE DÖKTÜLER

Ayrıca sivil Yahudi işgalciler, yardım tırlarının Gazze'ye ulaşmaması için ellerinden geleni yapıyorlar.

Sivil Yahudi yerleşimciler; işgal altındaki Batı Şeria'da Gazze'ye giden yardım tırlarını durdurdu. Tırları durduran Yahudi yerleşimciler, Gazze'ye gitmesi planlanan yardımları yola döktü.