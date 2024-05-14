Tgrt Haber
Haberler>Dünya>İnsanlığa dair tek bir ibare yok! Yahudi işgalciler, Gazze'ye giden yardımları yola döktü

İnsanlığa dair tek bir ibare yok! Yahudi işgalciler, Gazze'ye giden yardımları yola döktü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 May 2024 09:36 - Güncelleme : 14 May 2024 09:47
İnsanlığa dair tek bir ibare yok! Yahudi işgalciler, Gazze&#039;ye giden yardımları yola döktü

İşgalci İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'ye giden yardım tırlarının önü Yahudi işgalciler tarafından kesildi. İnsanlıktan nasibini almamış işgalciler, yardım tırının içinde bulunan tonlarca malzemeyi yola döktü.

İşgalci İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. Hain saldırıların ardından Refah kentine sığınan binlerce Filistinliyi de adeta 'öldürmekle' tehdit eden İsrail, tüm dünyanın ateşkes çağrısını görmüyor bile...

İnsanlığa dair tek bir ibare yok! Yahudi işgalciler, Gazze'ye giden yardımları yola döktü - 1. Resim

İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'de gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüleşiyor.  Refah Sınır Kapısı'nın işgalci İsrail ordusunun kapatması nedeniyle Gazze'ye giren yardım tırları sayısında ciddi düşüş yaşandığı aktarılıyor.

İnsanlığa dair tek bir ibare yok! Yahudi işgalciler, Gazze'ye giden yardımları yola döktü - 2. Resim

TIRLARI DURDURUP NE VARSA YERE DÖKTÜLER

Ayrıca sivil Yahudi işgalciler, yardım tırlarının Gazze'ye ulaşmaması için ellerinden geleni yapıyorlar.

Sivil Yahudi yerleşimciler; işgal altındaki Batı Şeria'da Gazze'ye giden yardım tırlarını durdurdu. Tırları durduran Yahudi yerleşimciler, Gazze'ye gitmesi planlanan yardımları yola döktü.

İnsanlığa dair tek bir ibare yok! Yahudi işgalciler, Gazze'ye giden yardımları yola döktü - 3. Resim

 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...