İnsanlığın kökeni bulundu! Meğer hepimiz o ülkeden geliyormuşuz

02 Temmuz 2024 12:20 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 12:39

Bilim dünyasında insanlık evrimi hakkındaki çalışmalarında bulunan Oxford Üniversitesi Büyük Veri Enstitüsü’nde bir araştırma insanlar arasında tüm genetik ilişkilerinin yer aldığı haritayı çıkarmayı başardılar.

Toplamda sekiz farklı veri tabanından elde ettikleri modern ve antik insan genomuna ait verileri birleştirerek bugüne dek yapılmış olan en büyük soy ağacını oluşturdular.

Söz konusu olan araştırmanın baş yazarı Dr. Anthony Wilder Wohns, “Aslında, atalarımızın genomlarını yeniden oluşturuyoruz ve bunları geniş bir ilişki ağı oluşturmak için kullanıyoruz. Daha sonra bu ataların ne zaman ve nerede yaşadıklarını tahmin edebiliriz” diye açıkladı.

TÜM İNSANLIK SUDAN'DAN GELİYORMUŞ

Araştırma hakkında yapılan açıklamalar sonucunda tüm insanlığın geldiği ülke de belirlendi. İnsanlığın geldiği ülke olarak belirlenen Sudan şaşkınlık oluşturdu.

Araştırmacı DR. Wohns araştırma ile ilgili olarak, “Tanımladığımız en eski atalar, zaman içinde modern Sudan’da bulunan bir coğrafi konuma kadar uzanıyor. Bu atalar, tahminlere göre 1 milyon yıl öncesine kadar yaşadılar. Bu yüzden genomumuzun parçaları, bu bireylerden miras kaldı.” ifadelerini kullandı.