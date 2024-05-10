'İnterneti kıran elbise' akımını başlatmıştı! Çok ciddi suçlarla karşı karşıya

10 May 2024 12:14 - Güncelleme : 10 May 2024 12:16

Düğünü için aldığı bir elbisenin "interneti kırmasının" ardından viral bir şöhrete kavuşan adam, "korkunç" bir şekilde eşini boğduğunu itiraf ettikten sonra eşinin hayatını tehlikeye atmaktan suçlu olduğunu kabul etti.

Keir Johnston, Glasgow'daki Yüksek Mahkeme'de görülen duruşmada, eşinin "hayatından endişe etmesine" neden olan saldırıdan suçlu olduğunu kabul etti. Haziran ayında hüküm giyene kadar gözaltında tutulacak olan 38 yaşındaki Johnston, 2015 yılında evlenmelerinin ardından eşi Grace ile İskoçya'nın Colonsay Adası'nda yaşıyordu.

Çift, Grace'in annesinin düğünlerinde giydiği ve gerçek renkleri (siyah ve mavi mi yoksa beyaz ve altın rengi mi) konusunda küresel bir tartışmaya yol açan elbisenin ardından internette ün kazandı. "İnterneti Kıran Elbise" olarak adlandırılan bu elbise, düğün davetlisi Caitlin McNeill tarafından ilk kez Tumblr'da paylaşıldığında bir sosyal medya fırtınasına dönüştü.

TARTIŞMALARA ÜNLÜ İSİMLERDE DAHİL OLMUŞTU

Caitlin ilk olarak elbisenin gerçekte ne renk olduğuna karar vermek için yardım istemek üzere paylaşımda bulundu ve görüntü viral oldu. Aralarında Kim Kardashian ve Ellen DeGeneres'in de bulunduğu ünlüler renk tartışmasına dahil oldu, hatta Ellen DeGeneres çifti Talk Show'una davet ederek 10.000 dolar ve Grenada'ya bir gezi hediye etti.

Ancak evlilik hayatlarında Grace güvenliği için endişelenmek zorunda kaldı. Johnston 6 Mart 2022'de uzak İskoç adasındaki evlerinde eşine saldırdı ve onu tehdit ederek şöyle dedi: "İkimizden birisi ölecek."

11 YIL BOYUNCA EŞİNE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Johnston ilk olarak geçtiğimiz Temmuz ayında Yüksek Mahkemeye çıkmış ve yaklaşık 11 yıl boyunca eşine yönelik ciddi bir aile içi şiddet ve zorlayıcı kontrol kampanyası yürüttüğü iddialarıyla karşı karşıya kalmış ancak o dönemde kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmişti. Ancak bugün Yüksek Mahkeme Johnston'ın eşine yönelik aile içi şiddet geçmişini dinledi.

Kraliyet Savcısı Chris MacIntosh, Lady Drummond ve mahkemeye Grace'in tacizci kocasından nasıl korkarak yaşadığını anlattı. Dedi ki: "Adada sürekli bir polis varlığı yok ve Grace kendini kapana kısılmış gibi hissediyordu."

Grace anakaradaki bir iş görüşmesine katılmamak için kocasının taleplerine karşı gelmiş ve sadece birkaç gün sonra kendini hayati tehlike içinde buldu. Saldırının gerçekleştiği gün Johnston bir barda içki içiyordu ve eşine birkaç mesaj gönderdi: "Bana destek olmalısın ama olmuyorsun."

Kocası için endişelenen Grace daha sonra eve döndüğünde Johnston uykusundan uyanmış ve Grace onu terk edeceğini söyledi. Johnston daha sonra Grace'i yakalayıp önce kulübelerinin dışına çıkardı ardından onu yere fırlattı.

Kraliyet Savcısı Chris Macintosh şöyle dedi:

"Johnston uyandı ve Grace onu terk edeceğini söyledi. Kadın onun gitmesini engellemek için evden dışarı çıktı. Adam onu takip etti ve yere yatırdı.

"Her iki dizini de kadının kollarına koymuş, böylece kadın hareket edemedi. Daha sonra iki eliyle onu boğmaya başladı. Grace başlangıçta çığlık atabiliyordu ve hayatı için korkuyordu ve Johnston'ın çok güçlü olduğu için onu öldürmeye niyetli olduğuna inanıyordu."

KEIR JOHNSTON SALDIRIYI KABUL ETTİ

Saldırı nedeniyle ciddi morluklar oluşmasına rağmen Grace herhangi bir tıbbi tedaviye ihtiyaç duymadı. Savunma avukatı Marco Guarino, Keir Johnston'ın saldırının sorumluluğunu nasıl kabul ettiğini anlattı.

Ancak leydi Drummond, Keir Johnston'ın kefaletle serbest bırakılmasını reddetti ve onu gözaltına alarak şöyle dedi:

"Bunun ciddi ve şiddet içeren bir suç olduğunu size söylememe gerek yok. "Onu defalarca boğdunuz, yaraladınız ve onun için kesinlikle dehşet verici olması gereken koşullarda hayatını tehlikeye attınız.

"Korkarım ki Bay Johnston, durumunuz artık değişti, çok ciddi bir suçtan hüküm giydiniz ve bir süre tutuklu kalacaksınız."

Hüküm, raporların ardından 6 Haziran'da verilecek.