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 | Berkay Alptekin

İnternetten aldığı 85 yıllık bilet fuarın kapılarını açtı! Girişine izin verildi

Japonya'da 85 yıl önce başkent Tokyo'da Expo fuarı düzenlenecekti. Ancak İkinci Dünya Savaşı nedeniyle süresiz olarak ertelenen fuar için 1938'de ön satışa çıkan biletlerle "Expo 2025" fuarına girilmesine izin verildi.

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İnternetten aldığı 85 yıllık bilet fuarın kapılarını açtı! Girişine izin verildi
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 14:37

Japonya’da bir kişinin World Expo 2025 fuarına bundan 85 yıl öncesine ait bir biletle girmesine izin verildi. 1938 yılında satışa çıkan ve Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1940 yılında yapılması planlanan fuar etkinliği, İkinci Dünya Savaşı’nın şiddetlenmesi üzerine süresiz olarak ertelenmişti.

Yıllar sonra 1940 yılındaki fuara ait bileti internetten satın alan 25 yaşındaki Fumiya Takenawa, bu bilet karşılığında fuara giriş hakkı kazandı.

İnternetten aldığı 85 yıllık bilet fuarın kapılarını açtı! Girişine izin verildi

KOLEKSİYON İÇİN SATIN ALMIŞ

AFP'nin haberine göre, Osaka kentinde nisan ayında başlayan ve ekim ayının ortasına kadar devam edecek olan “Expo 2025” 1940 yılındaki etkinlik için hazırlanan biletlerin sahiplerinin de etkinliğe alınmasına karar verdi. Bunun üzerine pazartesi günü eski biletlerden birinin karşılığında fuara iki adet bir günlük giriş bileti verildi.

Japonya basınına göre, 85 yıllık biletin sahibi, Tokyo’da yaşayan ancak Osaka’daki ailesini ziyarete gelen 25 yaşındaki Fumiya Takenawa’ydı. “Expo ile ilgili anı nesnelerinin” koleksiyonunu yapan Takenawa, bileti mart ayında internetten satın almıştı. Organizatörler, Japon gencin elinde biletle görüldüğü bir fotoğrafını da paylaştı.

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