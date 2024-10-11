Tgrt Haber
Haberler>Dünya>İnternetten bot sipariş etti, gördüğü karşısında şoke oldu: Oyuncak sandım

İnternetten bot sipariş etti, gördüğü karşısında şoke oldu: Oyuncak sandım

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ekim 2024 14:03 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 14:19
İnternetten bot sipariş etti, gördüğü karşısında şoke oldu: Oyuncak sandım

İngiltere'de bir üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Sofia Alonso-Mossinger, internetten sıradan bir bot sipariş etti. Eline ulaşan botun kargosunu açtığında gördüğü şey karşısında şoke oldu.

İngiltere'de bir üniversite öğrencisi olan 18 yaşındaki Sofia Alonso-Mossinger, internetten sıradan bir bot​ sipariş etti. Eline ulaşan kargosunu heyecanla açan Sofia, botun poşetinin içinde akrep​ buldu.

Çin​ merkezli giyim firması Shein'dan internet alışverişi yaptığını dile getiren Sofia, "Paketi açtığımda bir şeyin hareket ettiğini gördüm ve ne olduğunu anlayamadım. Oldukça korkutucuydu. Önce oyuncak sandım, sonra hareket etti. Akrep olduğunu anladım. Rüya gördüğümü sanıyordum" ifadelerine yer verdi.

İnternetten bot sipariş etti, gördüğü karşısında şoke oldu: Oyuncak sandım - 1. Resim

MARKA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Akrebi inceleyen yetkililer, hayvanın Çin akrebi olduğunu doğruladı. Çin merkezli Shein, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İlgili Haberler

 

Kaynak: tgrthaber.com
akrepbotçin

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dilan11 Ekim 2024 14:37

Böyle şeyler de oluyor işte neyse ki ben olsaydım çok sinirlenirdim

Sonraki Haber Yükleniyor...