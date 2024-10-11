İnternetten bot sipariş etti, gördüğü karşısında şoke oldu: Oyuncak sandım
İngiltere'de bir üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Sofia Alonso-Mossinger, internetten sıradan bir bot sipariş etti. Eline ulaşan botun kargosunu açtığında gördüğü şey karşısında şoke oldu.
İngiltere'de bir üniversite öğrencisi olan 18 yaşındaki Sofia Alonso-Mossinger, internetten sıradan bir bot sipariş etti. Eline ulaşan kargosunu heyecanla açan Sofia, botun poşetinin içinde akrep buldu.
Çin merkezli giyim firması Shein'dan internet alışverişi yaptığını dile getiren Sofia, "Paketi açtığımda bir şeyin hareket ettiğini gördüm ve ne olduğunu anlayamadım. Oldukça korkutucuydu. Önce oyuncak sandım, sonra hareket etti. Akrep olduğunu anladım. Rüya gördüğümü sanıyordum" ifadelerine yer verdi.
MARKA SORUŞTURMA BAŞLATTI
Akrebi inceleyen yetkililer, hayvanın Çin akrebi olduğunu doğruladı. Çin merkezli Shein, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Böyle şeyler de oluyor işte neyse ki ben olsaydım çok sinirlenirdim