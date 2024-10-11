İnternetten bot sipariş etti, gördüğü karşısında şoke oldu: Oyuncak sandım

11 Ekim 2024 14:03 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 14:19

İngiltere'de bir üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Sofia Alonso-Mossinger, internetten sıradan bir bot sipariş etti. Eline ulaşan botun kargosunu açtığında gördüğü şey karşısında şoke oldu.

Evinin altındaki küçük bir ayrıntı her şeyi ele verdi! Gördükleri karşısında şoke oldu

Evinin altındaki küçük bir ayrıntı her şeyi ele verdi! Gördükleri karşısında şoke oldu

Senelerce nefes almakta zorlandı! Bir hapşırığıyla 26 sene burnunda taşıdığı nesneyi görünce şoke oldu

Senelerce nefes almakta zorlandı! Bir hapşırığıyla 26 sene burnunda taşıdığı nesneyi görünce şoke oldu

İngiltere'de bir üniversite öğrencisi olan 18 yaşındaki Sofia Alonso-Mossinger, internetten sıradan bir bot​ sipariş etti. Eline ulaşan kargosunu heyecanla açan Sofia, botun poşetinin içinde akrep​ buldu.

Çin​ merkezli giyim firması Shein'dan internet alışverişi yaptığını dile getiren Sofia, "Paketi açtığımda bir şeyin hareket ettiğini gördüm ve ne olduğunu anlayamadım. Oldukça korkutucuydu. Önce oyuncak sandım, sonra hareket etti. Akrep olduğunu anladım. Rüya gördüğümü sanıyordum" ifadelerine yer verdi.

MARKA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Akrebi inceleyen yetkililer, hayvanın Çin akrebi olduğunu doğruladı. Çin merkezli Shein, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.