İnternetten kruvasan şeklinde lamba sipariş etti! Gelen paket karşısında şaşkına döndü

14 Eylül 2024 11:50 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 12:15

Yaşadığı deneyimi TikTok'ta bir video ile belgeleyen kadın, popüler bir e-ticaret sitesi üzerinden verdiği siparişin ardından gelen paket karşısında şaşkına döndü. Paketin her yerinde yüzlerce karınca gören genç kadın şüphelenmekte haklıydı.

Genç bir kadın internetten kruvasan şeklinde bir lamba sipariş etti ancak gelen paket karşısında şaşkına döndü.

Yaşadığı deneyimi TikTok üzerinden paylaşan kadın, işte geçirdiği uzun bir günün ardından paketi ön kapısının yanında bulduğunda altında “yüzlerce karınca” olduğunu söyledi. Paket özellikle sıcak bir yaz gününde gelmiş ve böcekler kruvasanın kokusundan etkilenerek kutuyu kemirmeye çalışmışlar.

"KARINCALAR NEDEN SAHTE BİR KRUVASAN İSTESİN Kİ?"

Lamba, insanların ürün alıp satabildiği popüler bir e-ticaret sitesi üzerinden sipariş edilmişti. Bir arkadaşına hediye bulmak umuduyla siteyi kullanan kadın, aldığı kruvasan şeklindeki lambanın aslında gerçek bir kruvasan olduğunu ve üstünün reçine ile kaplandığını fark ettiğinde şaşkına döndü.

Genç kadın TikTok videosunda, "Sıcak bir günün ardından işten eve geldim ve kargo paketinin altında yüzlerce karınca vardı. 'Karıncalar neden sahte bir kruvasan istesin ki?' diye düşündüm. Paketi açtığımda karıncaların kruvasanın üzerindeki deliğe girdiğini gördüm. Ben de daha büyük bir delik açtım." dedi.

Hatta gizemli ürünün tadına bile baktığını ve gerçekten de gerçek bir kruvasan olduğunu söyledi. TikTok'ta yayınlanan video sosyal medya sitesinde 13.9 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.