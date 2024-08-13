İntikam hazırlığındaki İran'a İsrail'den meydan okuma: Her türlü vuracağız

13 Ağustos 2024 14:25 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 14:38

İran'ın yeni lideri Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim töreni için Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğramasının ardından intikam saldırısı için hazırlıklar sürüyor. İran, sosyal medya hesapları üzerinden her gün İsrail'i tehdit ederken ABD ise misilleme saldırısının bu hafta içinde olabileceğini öne sürdü.

''İRAN SALDIRIYLA KARŞILIK BULACAK!''

İsrail, olası saldırıya karşı hazırlık yaparken bir yandan da İran'a meydan okudu. İsrail ordu radyosunun haberinde, "İsrail, son günlerde ABD ve Avrupa ülkelerine, İran topraklarından yapılacak herhangi bir doğrudan saldırının, İsrail'in, İran topraklarına saldırısıyla karşılık bulacağına dair mesajlar gönderdi." ifadelerine yer verildi.

Haberde, İsrail'in ortaklarına ilettiği mesajlarda, "saldırının sonuçları ne olursa olsun, İsrail kayıp vermese bile Tel Aviv’in İran'ın saldırılarına karşılık vermeye ve İran'a saldırmaya kararlı olduğunun açıkça ortaya konulduğu" vurgulandı.

Söz konusu mesajların amacının, İran'a yönelik bir saldırının önlenmesi konusunda uluslararası toplumdan beklenen baskıları önceden hafifletmek olduğu belirtildi.

İRAN'IN MİSİLLEME SALDIRI NEDENİ İSMAİL HANİYE SUİKASTI

Hamas lideri İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.