İntikam için dirsek çürüttü: Babasının katilini 25 yıl sonra elleriyle tutukladı

02 Ekim 2024 13:06 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 13:34

Brezilya'da 9 yaşındayken babası öldürülen kadın, polis olduğunda katili kendi elleriyle yakaladı. 25 yıl sonra babasının katilini yakalayan Gislayne Silva de Deus gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı.

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Brezilya​'da henüz 9 yaşındayken, 66 dolarlık yani yaklaşık 2 bin 260 TL için babası Givaldo'yu kaybeden Gislayne Silva de Deus seneler sonra intikamını aldı. Bir borç meselesi yüzünden cinayete kurban giden Givaldo'nun kızı Silva, seneler sonra polis oldu ve babasının katilini yakaladı.

O dönem Silva'nın babası Givaldo, Raimundo Gomes ile borç meselesi yüzünden tartıştı. Gomes, Givaldo'yu başından vurarak öldürdü. Gomes için tutuklama kararı çıkarıldı fakat bir türlü yakalanamadı, dava ise rafa kalktı.

İNTİKAM İÇİN DİRSEK ÇÜRÜTTÜ

Silva, babasının başına gelenleri unutmadı ve senelerce alacağı intikam için dirsek çürüttü. Beş kız kardeşin en büyüğü olan Silva, hukuk fakültesini bitirdi, polis oldu. Silva 2023 yılında ise cinayet bürosuna atandı.

BABASININ KATİLİNİ SENELER SONRA YAKALADI

Babasının katilini bulma çabalarından asla vazgeçmeyen Silva, sonunda Eylül 2024'te ekibiyle birlikte katil Raimundo Gomes'i Brezilya'nın Roraima eyaletinde yakaladı. Silva, karşısında babasının katilini gördüğünde gözyaşlarını tutamadı.

Babasının katilini yakaladıktan sonra huzur bulduğunu söyleyen Silva, "Bu anın hiç gelmeyeceğini sanıyordum, ama sonunda adalet yerini buldu" dedi.

Gomes, 12 yıllık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderilirken babasının ne kadar iyi biri olduğunu dile getirdi.