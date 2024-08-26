Irak-İran sınırında patlama: Ölü ve yaralılar var!

26 Ağustos 2024 23:16 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 23:20

Irak-İran arasındaki Pervizhan Sınır Kapısı’nda çıkan yangın, bölgede bulunan yakıt tankerlerinde patlamaya neden oldu. Olayda ölü ve yaralılar olduğu ifade edildi.

Irak-İran arasındaki Pervizhan Sınır Kapısı’nda çıkan yangın, bölgede bulunan yakıt tankerlerine sıçradı. Yangın nedeniyle yakıt tankerlerinde patlama meydana gelirken, 11 yakıt tankeri kullanılamaz hale geldi.

EN AZ 1 ÖLÜ, 8 YARALI!

Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.