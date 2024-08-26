Irak-İran sınırında patlama: Ölü ve yaralılar var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ağustos 2024 23:16 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 23:20
Irak-İran sınırında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada en az 1 ölü, 8 yaralı olduğu öğrenildi. Patlamanın yangın sebebiyle olduğu belirtildi.
Irak-İran arasındaki Pervizhan Sınır Kapısı’nda çıkan yangın, bölgede bulunan yakıt tankerlerinde patlamaya neden oldu. Olayda ölü ve yaralılar olduğu ifade edildi.
Irak-İran arasındaki Pervizhan Sınır Kapısı’nda çıkan yangın, bölgede bulunan yakıt tankerlerine sıçradı. Yangın nedeniyle yakıt tankerlerinde patlama meydana gelirken, 11 yakıt tankeri kullanılamaz hale geldi.
EN AZ 1 ÖLÜ, 8 YARALI!
Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı