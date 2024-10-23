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Irak İslami Direniş Örgütü'nden İsrail hedeflerine İHA saldırısı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ekim 2024 04:32 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 04:52

Irak İslami Direniş Örgütü, işgal altındaki bölgelerde bulunan İsrail’e misilleme yaptı. İşgalci kuvvetlere ait 4 hedefe yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Orta Doğu'da tansiyon gitgide yükseliyor. İsrail’in Filistin​ ve Lübnan’a yönelik saldırılarına, Irak İslami Direniş Örgütü’nden misilleme geldi. Örgütten yapılan açıklamada, Lübnan’ın Tabarja bölgesindeki 1, Ürdün Vadisi'ndeki 2 ve Suriye’ye ait işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki 1 hayati önemdeki İsrail hedefine yönelik İHA saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. 

"KATLİAMLARA KARŞILIKTIR"

Saldırıların İsrail’e misilleme olarak yapıldığı vurgulanan açıklamada, “Tüm operasyonlarımız, işgale karşı direnişimizin devamı, Filistin ve Lübnan​'daki halkımıza destek ve İsrail'in çocuklar, kadınla r ve yaşlılar da dahil olmak üzere sivillere karşı sürdürdüğü katliamlara karşılık niteliğindedir" ifadeleri kullanıldı. 

Irak İslami Direniş Örgütü’nün "düşmanın kalelerini artan bir yoğunlukla vurmayı sürdüreceği" kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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