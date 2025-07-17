Irak'ın petrol sahaları hedefte: Son günlerde peş peşe saldırılar

Irak'ın Erbil ve Duhok kentinde, bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile iki ayrı saldırı düzenlendiği bildirildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Biriminden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Erbil’in Şemamok nahiyesine bağlı Sureca köyü yakınlarına saat 10.50’de ve Duhok’un Zaho'ya bağlı Tavke bölgesindeki petrol sahasına 10.55’te bomba yüklü İHA saldırıları gerçekleştirildiği kaydedildi.

Saldırıların kaynağına dair bilgi verilmezken can kaybı veya hasarın olmadığı ifade edildi.

PETROL SAHALARI HEDEFTE

IKBY’de son günlerde özellikle petrol sahaları olmak üzere birçok noktaya bomba yüklü İHA saldırıları düzenleniyor.

IKBY Başkanlığı, 15 Temmuz'daki açıklamasında, Irak federal hükümetine, saldırıları önlemek, sorumluları tespit etmek ve cezalandırmak için tüm gerekli ve acil önlemleri uygulaması çağrısında bulunmuştu.