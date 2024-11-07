Iraklı milis güçlerden İsrail'e saldırı! Lübnan'dan da roket yağmuru

07 Kasım 2024 10:37 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:54

Irak'ta bulunan Şii milis güçlerden oluşan ''Irak'ta İslami Direniş'' isimli grup, İsrail'e saldırı gerçekleştirdi. İnsansız hava aracıyla (İHA) askeri hedef vuruldu. Lübnan'dan atılan bir roketin ise İsrailli bir kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Irak'ta Şii milis güçlerden oluşan "Irak'ta İslami Direniş" adlı grup, insansız hava aracı (İHA) kullanarak İsrail'de askeri hedefi vurduğunu açıkladı. "Irak'ta İslami Direniş" tarafından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, verilen zayiata dair detay paylaşılmaksızın İsrail'in Filistin ve Lübnan'da çocuk ve kadınlara yönelik katliamlarına cevap olarak İHA ile askeri bir hedefin vurulduğu aktarıldı.

İsrail hedeflerine yönelik saldırılarına devam edeceğini belirten grup, saldırıya ilişkin görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.​​​​​​​

LÜBNAN'DAN FIRLATILDI BİR İSRAİLLİ ÖLDÜ

Lübnan'dan atılan roketin bir İsraillinin ölümüne neden olduğu belirtildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Lübnan'dan Batı Celile'deki Kfar Masaryk yerleşim yerine roket atıldı. Roket saldırısından yaklaşık bir saat sonra Kfar Masaryk'teki tarım arazisinde 18 yaşında bir gencin cesedi bulundu.



Gencin, roketin şarapnel parçalarının isabet etmesi nedeniyle öldüğü ifade edildi.