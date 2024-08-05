Irak’ta ABD üslerine roketli saldırı: Katyuşa kullanıldı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Ağustos 2024 22:41 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 22:52
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 Katyuşa roketi kullanıldığı belirtildi.
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi. Irak'ın batısında yer alan Anbar kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü’ndeki saldırıda can kaybı olmadığı belirtildi.
ÜSSÜN İÇİNE DÜŞTÜ
Güvenlik kaynakları, üssün 2 Katyuşa roketi ile hedef alındığını açıklayarak, roketlerin üssün içerisine düştüğünü ancak saldırıda kayıp olmadığını aktardı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı