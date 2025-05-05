Irak'ta kum fırtınası kabusu! 94 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Irak kum fırtınasıyla boğuşuyor. Ülkenin Erbil kentinde etkili olan kum fırtınası zor anlar yaşattı.

Trafikteki araçlar, görüş mesafesinin azalması nedeniyle güçlükle yol alırken yayalar da dışarıda maruz kaldıkları hava yüzünden nefes alıp vermekte zorluk yaşadı.

94 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kerkük'te de etkili olan fırtına pek çok kişiyi hastanelik etti. Kerkük Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte onlarca kişinin yoğun kum fırtınasından etkilenerek nefes darlığı yaşadığı belirtildi.

Kum fırtınası nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren 94 kişinin hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Kentte durumun kontrol altında olduğu, hastaneye kaldırılanların bir kısmının taburcu edildiği ifade edildi.

