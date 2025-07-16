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 | Berrak Arıcan

Irak'ta petrol sahalarına bomba yüklü İHA'larla saldırı

Irak'ın Duhok şehrinde petrol sahalarına bir kez daha saldırı düzenlendi. 3 ayrı petrol sahası, bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındı.

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Irak'ta petrol sahalarına bomba yüklü İHA'larla saldırı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 10:10

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Biriminden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, sabah saat 07.14’te ’taki Hand petrol sahasına bomba yüklü İHA ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırıda herhangi bir maddi kayıp ya da can kaybının olmadığı ifade edildi.

Öte yandan, sabah saat 06.00, 06.15 ve 07.00’da Duhok’a bağlı Zaho’da iki ayrı petrol sahasına bomba yüklü İHA ile saldırı yapıldığı kaydedildi.

Saldırılarda herhangi bir can kaybı olmadığı aktarıldı.

Irak'ta petrol sahalarına bomba yüklü İHA'larla saldırı

DÜN DE VURULDU

Dün ise Duhok ilinin kuzeyinde yer alan Sersenk Petrol Sahası hedef alındı. Saldırının can kaybına yol açmadığı vurgulandı.

ETİKETLER
#duhok
#iha saldırısı
#Irak Konsolosluğu
#Terörizm
#Kürt Bölgesi
#Hand Petrol Sahası
#Zaho
#Dünya
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