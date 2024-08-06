Irak'ta PKK ile ilişkili 3 partiye siyaset yasağı geldi! Artık resmi yazışmalarda da adları terörist

06 Ağustos 2024 06:21 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 06:22

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi PKK ile ilgili radikal kararını açıkladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi PKK ile ilgili radikal kararını açıkladı

Türkiye, terörle silahlı mücadelenin yanı sıra diplomatik girişimler boyutunda da önemli kazanımlar elde etmeye devam ediyor. Irak'ta uzun süredir devam eder istişareler sonuç verdi ve Irak Yüksek Yargı Konseyi terör örgütü PKK ile ilişkili 3 sözde partinin faaliyetlerini yasakladı.

IRAK İSTİHBARATINDAN TEYİT

Yerel basına basına sızan karara göre Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığının talep ve şikayeti üzerine terör örgütü PKK ile irtibatlı "Ezidiler Demokrat ve Özgürlük Partisi", "Demokratik Mücadele Cephesi Partisi" ve "Tevgera Azadi" isimli sözde partilerin faaliyetleri sona erdirilirken ve bu partilere ait mallara da el konulması kararına hükmedildi.

Kararda, sözde partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisinin bulunduğuna dair bilgilerin Irak İstihbarat Servisi ile Başbakanlık Ofisi'nce doğrulandığı ifade edildi.

PKK İÇİN "YASAKLI ÖRGÜT" TANIMI GETİRİLMİŞTİ

Terör örgütü PKK'ya Irak hükümetinden bir darbe daha geldi. Geçtiğimiz mart ayında PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan eden Irak, yeni bir adım daha atarak artık resmi yazışmalarda da PKK için 'yasaklı örgüt' ifadesinin kullanılmasına karar verdi.

Hükümet meclise terör örgütü konusunda resmi bir yazıyı ilettiğini duyurmuştu. Yazıda, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin terör örgütü PKK ile ilgili yeni talimatı yer almıştı. Devlet kurumlardaki yazışmalarda terör örgütü PKK'nın, 'Yasaklı Örgüt' olarak tanımlanması istenmişti.

Irak Türkmen Cephesi, Irak hükümetinin PKK'ya yönelik "yasaklı örgüt" kararını olumlu karşıladığını duyurmuştu. Cephe Başkanı Hasan Turan, bu adımın terörle mücadeleye önemli katkı sağlayacağını sözlerine eklemişti.