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Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 05:43
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 05:47

Irak'ta savaş hazırlığı: Başbakan orduya talimat verdi

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Ali ez-Zeydi, savaş hazırlıklarının en üst seviyeye çıkarılma için orduya talimat verdi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Irak'ta savaş hazırlığı: Başbakan orduya talimat verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 05:43
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 05:47

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zeydi, Başkomutanlık Ofisi Müdürü, Planlama Bakanlığı Müsteşarı, bazı danışmanlar ve askeri kuvvet komutanlarının katılımıyla ülkenin güvenlik durumunu ve silahlı kuvvetlerin hazırlık seviyesini ele aldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

HABERİN ÖZETİ

Irak'ta savaş hazırlığı: Başbakan orduya talimat verdi

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Irak Başbakanı, ülkenin güvenlik durumunu ve silahlı kuvvetlerin hazırlık seviyesini ele aldığı toplantıda orduya savaşa hazırlık talimatı verdi.
Irak silahlı kuvvetlerinin mevcut muharebe gücü, hava ve deniz kuvvetleri, hava savunma sistemleri ile ordu havacılığının kapasitesi değerlendirildi.
Gelişen askeri teknolojilerin stratejik önemi vurgulanarak hava gücü, İHA ve hava savunma sistemlerinin önemi belirtildi.
Silahlı kuvvetlerin savaşa hazırlık durumunun en üst seviyeye çıkarılması istendi.
Hükümetin, ordunun savunma kapasitesini güçlendirmek ve imkanlarını geliştirmek için gerekli tüm desteği sağlayacağı ifade edildi.
Bu çalışmaların Irak'ın ulusal güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumayı amaçladığı belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Toplantıda, Irak silahlı kuvvetlerinin mevcut muharebe gücü değerlendirilirken hava ve deniz kuvvetleri, hava savunma sistemleri ile ordu havacılığının kapasitesi ve bu birimlerin ihtiyaç duyduğu modern donanım, ekipman ve teknolojiler ele alındı.

Gelişen askeri teknolojilere dikkati çeken Zeydi, modern bir askeri gücün artık sadece geleneksel konvansiyonel silahlardan ibaret olmadığını belirterek, hava gücü, insansız hava araçları (İHA), hava savunma sistemleri ile teknik kapasitenin stratejik önemine vurgu yaptı.

Irak'ta savaş hazırlığı: Başbakan orduya talimat verdi

ORDUYA 'SAVAŞA HAZIRLIK' TALİMATI

Silahlı kuvvetlerin savaşa hazırlık durumunun en üst seviyeye çıkarılmasını isteyen Zeydi, hükümetin ordunun savunma kapasitesini güçlendirmek ve imkanlarını geliştirmek için gerekli tüm desteği sağlamaya kararlı olduğunu ifade etti.

Zeydi, yürütülen bu çalışmaların Irak’ın ulusal güvenliğini ve egemenliğini teminat altına almanın yanı sıra ülkenin hava sahası, kara suları ve toprak bütünlüğünü korumayı amaçladığını kaydetti.

ETİKETLER
#Irak
#Silahlı Kuvvetler
#Zeydi
#Başkomutanlık Ofisi
#Planlama Bakanlığı
#Dünya
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