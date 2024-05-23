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Irak'ta yol kenarına kurulan patlayıcı bir aileyi yok etti

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 May 2024 11:50 - Güncelleme : 23 May 2024 11:53
Irak&#039;ta yol kenarına kurulan patlayıcı bir aileyi yok etti

Irak'ın Selahaddin şehrinde yol kenarına kurulan patlayıcı infilak etti. O esnada seyir halindeki araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.

Irak’ta yola kurulan patlayıcı bir aileyi yok etti. Selahaddin kentine bağlı Beyci-Tikrit yolunda kurulan patlayıcı akşam saatlerinde bir aracın geçişi sırasında infilak etti.

Patlamanın ardından araçtaki 6 kişilik aile hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynakları yapılan soruşturmada, yol kenarına kurulan patlayıcının 2014 yılında Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ’tan kaldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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