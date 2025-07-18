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 | Selahattin Demirel

Irak'tan kritik petrol kararı! Hepsi devlete teslim edilecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) üretilen petrolle ilgili dikkat çeken bir karar Irak Bakanlar Kurulu'ndan çıktı. Buna göre IKBY'deki petrolün Irak’ın devlet petrol şirketi SOMO’ya teslim edilmesi ve teslim edilen her bir varil için 16 dolar avans ödenmesi kararlaştırıldı.

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Irak'tan kritik petrol kararı! Hepsi devlete teslim edilecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 22:13
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 22:13

Irak'ta çok konuşulacak bir gelişmesi yaşandı. Ülkenin kuzeyinde bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ürettiği petrolün tamamının devlete teslim edilmesine karar verildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada dün toplanan Bakanlar Kurulu kararlarına yer verildi. IKBY hükümetinin bölgede üretilen tüm petrolün gelirlerini Irak’ın Devlet Petrol Şirketi olan SOMO’ya teslim etmesi ve teslim edilen her bir varil için 16 dolar avans ödenmesi kararı alındığı belirtildi.

GÜNLÜK EN AZ 230 BİN VARİL TESLİM EDİLECEK

Açıklamada IKBY'de üretilen petrolden Bağdat’a günlük en az 230 bin varil teslim edilmesi gerektiği ifade edilerek üretimin artması halinde ise ek miktarın da SOMO’ya aktarılacağı kaydedildi. Alınan kararlara göre ayrıca petrol ihracatının durması halinde tüm petrolün Irak Petrol Bakanlığı’na verileceği ifade edildi.

Irak'tan kritik petrol kararı! Hepsi devlete teslim edilecek

Açıklamada, üretilen 50 bin varil kısmın IKBY yerel tüketimine ayrılacağı vurgulanarak, bu miktarın ve taşıma maliyetinin de IKBY hükümeti tarafından karşılanacağı aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ürün satış gelirleri, maliyetler düşüldükten sonra Irak’ın genel bütçesine aktarılacak. IKBY’nin ihtiyacı halinde, Irak Petrol Bakanlığı, bölgeye günlük en fazla 15 bin varil petrol ürünü sağlayabilecek. Bu ihtiyaç, merkezi ve bölgesel petrol yetkililerinden oluşan bir komite tarafından değerlendirilecek.”

120 MİLYAR DİNARLIK ÖDEME

Alınan karara göre, IKBY hükümetine, mayıs ayı için 120 milyar dinarlık tahmini ödeme yapılacağı belirtildi.

Ayrıca Irak Federal Mahkemesi kararına uygun şekilde, IKBY memur maaşlarının yerelleştirilmesinin (bankalara aktarılması) üç ay içinde tamamlanacağı ve Bağdat’ın bölgeye göndereceği ödemelerin de sadece yerelleştirilen maaşlar için geçerli olacağı kaydedildi.

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ETİKETLER
#petrol
#üretim
#Irak Konsolosluğu
#Kürt Bölgesi
#Gelişme
#Somo
#Ikby
#Dünya
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