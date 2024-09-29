İran 5 günlük ulusal yas ilan etti

29 Eylül 2024 05:23 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 05:31

İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından 5 günlük ulusal yas ilan etti.

İran​ lideri Ali Hamaney​, Nasrallah'ın öldürülmesi nedeniyle yazılı açıklama yayımladı. Açıklamasında, "direniş cephesi" ve Hizbullah​'ın önemli bir ismi ve liderini kaybettiğini belirten Hamaney, "Nasrallah'ın Lübnan​'da kurduğu yapının onun ölümüyle daha da güçleneceğini" savundu.

"Direniş cephesinin çökmekte olan Siyonist varlığın gövdesine indirdiği darbeler daha da ezici olacak." ifadelerini kullanan Hamaney, Nasrallah'ın "kanının yerde kalmayacağını" vurguladı.

Hamaney, Lübnan halkı ile hükümeti ve Hizbullah başta olmak üzere "direniş cephesine" başsağlığı dileyerek, İran'da 5 günlük yas ilan ettiğini bildirdi.

LÜBNAN'DA 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Lübnan hükümeti, İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından 3 günlük yas ilan etti.